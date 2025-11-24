Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 24 de noviembre?

Conoce cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday en la apertura de este lunes 24 de noviembre.

La tendencia alcista del dólar oficial en Venezuela no logra ser frenada. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del lunes 24 de noviembre, la cotización del dólar BCV es de 243,11050000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. A continuación, revisa cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, lunes 24 de noviembre?

El Banco Central de Venezuela tiene como fin difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 243,11050000 bolívares digitales en la apertura del 24 de noviembre.