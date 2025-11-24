Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 24 de noviembre?

Conoce el precio del dólar en Venezuela hoy 24 de noviembre
Conoce el precio del dólar en Venezuela hoy 24 de noviembre | Fuente: EFE Servicios
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday en la apertura de este lunes 24 de noviembre.

La tendencia alcista del dólar oficial en Venezuela no logra ser frenada. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del lunes 24 de noviembre, la cotización del dólar BCV es de 243,11050000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. A continuación, revisa cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, lunes 24 de noviembre?

El Banco Central de Venezuela tiene como fin difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 243,11050000 bolívares digitales en la apertura del 24 de noviembre. 

Dólar BCV hoy 24 de noviembre
Dólar BCV hoy 24 de noviembre | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, lunes 24 de noviembre?

En tanto, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy lunes 24 de noviembre.

Bank of América asegura que “los temores de hiperinflación” han regresado

El panorama desalentador de la economía venezolana y los tambores de la hiperinflación están de vuelta según consideró Sebastián Rondeau, economista de Bank of América Global Research. En esa línea, estimó que “haya un pronóstico de una inflación de 530% en 2025”.

La debilidad de los ingresos por exportaciones de petróleo y la depreciación del bolívar digital -con promedios de 13% en lo que va del año- son las principales razones para hablar de estos niveles de hiperinflación, según el economista.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Dólar BCV Banco Central de Venezuela DolarToday precio del dólar en Venezuela

RPP TV

En Vivo

Más sobre Venezuela

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA