Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuál es la cotización del dólar en Venezuela este viernes 28 de noviembre?

Precio del dólar oficial y paralelo en Venezuela hoy 28 de noviembre
Revisa cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday en la apertura del viernes 28 de noviembre.

A lo largo de esta semana ha persistido la tendencia alcista del dólar oficial en Venezuela, superando así la barrera de los 245 bolívares digitales. ¿Cuál es el precio del dólar? En la apertura del 28 de noviembre, la cotización del dólar BCV es de 245,66970000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. A continuación, revisa cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, viernes 28 de noviembre?

El Banco Central de Venezuela tiene como fin difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 244,65040000 bolívares digitales en la apertura del 28 de noviembre. 

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, viernes 28 de noviembre?

En tanto, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy viernes 28 de noviembre.

Largas colas en Venezuela por el Black Friday pese a crisis económica

Ni la complicada situación financiera en Venezuela ha frenado a que cientos de personas aprovechen la víspera del Black Friday, campaña con miles de ofertas en diferentes productos. Así, medios venezolanos reportaron largas colas en centros comerciales en esta jornada comercial.

Si bien son muchas las personas que aprovechan este Black Friday, ello se da en el marco de una profunda inestabilidad económica. El economista José Guerra anticipa que la inflación podría cerrar este 2025 entre 420% y 500%, con riesgo de llegar al 1.000% de mantener se incremento diario.

