Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuál es la cotización del dólar en Venezuela este viernes 28 de noviembre?

Revisa cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday en la apertura del viernes 28 de noviembre.

A lo largo de esta semana ha persistido la tendencia alcista del dólar oficial en Venezuela, superando así la barrera de los 245 bolívares digitales. ¿Cuál es el precio del dólar? En la apertura del 28 de noviembre, la cotización del dólar BCV es de 245,66970000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. A continuación, revisa cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, viernes 28 de noviembre?

El Banco Central de Venezuela tiene como fin difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 244,65040000 bolívares digitales en la apertura del 28 de noviembre.