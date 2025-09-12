Últimas Noticias
Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿En cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 12 de septiembre?

Dólar BCV hoy martes 12 de septiembre
Dólar BCV hoy martes 12 de septiembre
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y DolarToday al cierre del 12 de septiembre en Venezuela.

La economía venezolana se ha visto afectada por un recrudecimiento en las últimas semanas por la tensión con Estados Unidos. En ese marco, persiste la tendencia alcista del dólar en las mesas de cambio. ¿En cuánto cotiza el precio del dólar en Venezuela hoy? Al cierre del 12 de septiembre, la cotización del dólar BCV es de 160,44790000 bolívares digitales, según información el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar a continuación.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, viernes 12 de septiembre?

El Banco Central de Venezuela posee la responsabilidad de la difusión del promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 160,44790000 bolívares digitales al cierre del 12 de septiembre.

Precio del dólar BCV hoy al cierre del viernes 12 de septiembre
Precio del dólar BCV hoy al cierre del viernes 12 de septiembre

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, viernes 12 de septiembre?

En tanto, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy, este 12 de septiembre.

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según DolarToday hoy, viernes 12 de septiembre?

El DolarToday es el índice que exhibe el tipo de cambio paralelo en comparación a la cotización del Banco Central de Venezuela. Su última actualización indica que la cotización del dólar está fijado en 115,17 bolívares digitales este viernes 12 de septiembre.

Reportan que bonos venezolanos presentan repunten en medio de tensión con Estados Unidos

En los últimos días se registró un peculiar repunte en los bonos venezolanos, ello en medio de la tensión de Estados Unidos, lo cual produjo interés de inversionistas como reportó el medio Bloomberg Línea. En ese sentido, indicó que los bonos con vencimiento en 2022 llegaron a un tope de 23 centavos por dólar, presentando a su el nivel más alto desde el 2019.

DolarToday Dólar BCV Banco Central de Venezuela precio del dólar en Venezuela

