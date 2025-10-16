Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 16 de octubre?

Conoce cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday al cierre del 13 de octubre.

El dólar en Venezuela rompió la barrera de los 200 bolívares y con ello se mantiene el alza progresiva de la brecha cambiaria, profundizándose la crisis económica. ¿Cuál es el precio del dólar en el país hoy? Al cierre del 16 de octubre, la cotización del dólar BCV es de 203,74200000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. A continuación, conoce cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, jueves 16 de octubre?

El Banco Central de Venezuela tiene la responsabilidad de la difusión del promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 203,74200000 bolívares digitales al cierre del 16 de octubre.

Precio del dólar BCV hoy al cierre del 16 de octubre | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, jueves 16 de octubre?

En tanto, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy al cierre del jueves 16 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, jueves 16 de octubre?

El DolarToday es el índice que exhibe el tipo de cambio paralelo en comparación a la cotización del Banco Central de Venezuela. La última actualización del dólar paralelo en Venezuela está fijada en 353,63 bolívares digitales al cierre del jueves 16 de octubre.

Empieza el cobro del Bono de Guerra Económica en Venezuela

En el marco de adelantar la Navidad en Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro empezó la entrega del Bono de Guerra Económica, beneficio económico que está dirigido para trabajadores activos del sector público por medio del sistema Patria.

Los beneficiados recibirán un monto de 3.980 bolívares, lo cual equivale a 20 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Es importante precisar que la entrega se efectúa de manera progresiva.