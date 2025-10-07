Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela al cierre del 7 de octubre?

Conoce cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday al cierre del 7 de octubre.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La tendencia al alza del dólar en Venezuela continúa en aumento esta semana ante la existente demanda de esta moneda. ¿En cuánto cotiza el precio del dólar en el país hoy? Al cierre del 7 de octubre, la cotización del dólar BCV es de 189,25940000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. A continuación, conoce cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, martes 7 de octubre?

El Banco Central de Venezuela tiene la responsabilidad de la difusión del promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 189,25940000 bolívares digitales al cierre del 7 de octubre

Dólar BCV hoy al 8 de octubre | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, martes 7 de octubre?

Por su parte, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy, martes 7 de octubre.





¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según DolarToday hoy, martes 7 de octubre?

El DolarToday es el índice que exhibe el tipo de cambio paralelo en comparación a la cotización del Banco Central de Venezuela. Su última actualización indica que la cotización del dólar está fijado en 115,37 bolívares digitales este martes 7 de octubre.

Maduro afirma que economía de Venezuela viviendo momentos de recuperación

El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que la economía local “está viviendo buenos momentos de recuperación”, enfatizando que la salud de su economía continúa en aumento y ha alcanzado 6 a 7 en una escala de 10 puntos.

«Creo que hay que decir que el cuerpo golpeado de una economía que llegó a un punto extremo de debilidad está viviendo buenos momentos de recuperación, pero a ese cuerpo hay que seguir cuidándolo en su recuperación», manifestó en su programa «Con Maduro+», transmitido por la señal de VTV.