Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿En cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 2 de Octubre?

Conoce cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday el 2 de octubre

La escalada del bolívar digital en Venezuela continúa su tendencia alcista ante la amplia demanda existente por el dólar. Ante ello, ¿cuánto cotiza el precio del dólar en Venezuela hoy? En la apertura del 2 de octubre, la cotización del dólar BCV es de 181,30370000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, jueves 2 de octubre?

El Banco Central de Venezuela posee la responsabilidad de la difusión del promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 181,30370000 bolívares digitales al jueves 2 de octubre.

El precio del dólar BCV este 2 de octubre | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, jueves 2 de octubre?

En tanto, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy, jueves 2 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según DolarToday hoy, jueves 2 de octubre?

El DolarToday es el índice que exhibe el tipo de cambio paralelo en comparación a la cotización del Banco Central de Venezuela. Su última actualización indica que la cotización del dólar está fijado en 115,37 bolívares digitales este jueves 2 de octubre.