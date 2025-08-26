Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuál es la cotización del dólar en Venezuela este martes 26 de agosto?

Conoce cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y DolarToday en la apertura del 26 de agosto en Venezuela.

El dólar oficial mantiene la tendencia al alza registrada en las últimas semanas en Venezuela y, con ello, agrava la depreciación del bolívar. ¿Cuál es la cotización del dólar en Venezuela hoy? Este 26 de agosto, el precio del dólar BCV es de 143,03810000 bolívares digitales, según información del Banco Central de Venezuela. Conoce a continuación cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV y DolarToday.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, martes 26 de agosto?

El Banco Central de Venezuela posee la responsabilidad de la difusión del promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 143,03810000 bolívares digitales en la apertura del martes 26 de agosto.

Dólar BCV hoy martes 26 de agosto | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, martes 26 de agosto?

Por su parte, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- se encuentra fijada en 117,26 bolívares digitales hoy, en la apertura del martes 26 de agosto.

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según DolarToday hoy, martes 26 de agosto?

El DolarToday es el índice que detalla el tipo de cambio paralelo en comparación a la cotización del Banco Central de Venezuela. Su última actualización indica que la cotización del dólar está fijado en 115,17 bolívares digitales este martes 26 de agosto.

Economía venezolana en crecimiento según autoridades

En la sesión del Consejo Nacional de Economía Productiva realizada el lunes 25 de agosto, la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez informó que todos los sectores de la economía habrían presentado un crecimiento sostenido.

La funcionaria detalló que los avances más destacados fueron en el sector agrícola, además que el progreso sostenido de la economía también se da gracias a ramas como hidrocarburos, gas, petróleo y otras actividades.