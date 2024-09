Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela "Edmundo González es el presidente electo de Venezuela, el único que no lo sabe es Maduro", afirma exdiputada mexicana

La exdiputada mexicana Mariana Gómez del Campo ha condenado la persecución que viene sufriendo Edmundo González Urrutia en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro, tras solicitarse su detención el último lunes, luego de no presentarse a tres citaciones de la Fiscalía.

En diálogo con RPP, Gómez del Campo, quien preside la Organización Demócrata Cristiana de América (OTCA), aseguró que González Urrutia, abanderado de la oposición chavista junto con María Corina Machado, es para su organización el real ganador de las elecciones llevadas a cabo el 28 de julio.

"Quiero dejar claro que ganó Edmundo González, que es el presidente electo de Venezuela. El mundo lo sabe, el único que no lo sabe es Nicolás Maduro, porque quieren y están aferrados a quedarse en Venezuela", aseveró.

Gómez del Campo consideró que las últimas movidas contra el expostulante a la Presidencia significan "un ataque directo contra la voluntad" del pueblo venezolano y los "principios básicos de la democracia". Añadió que es vital que Perú y otros ocho países hayan rechazado la orden judicial, pues sienta un precedente sobre la postura que adaptan sus gobiernos respecto a la situación y se ratifica el apoyo a González.

"No puede ser que esté haciendo lo que le dé la gana el dictador y no pase nada a pesar de los pronunciamientos de la comunidad internacional, que tenemos que seguirnos pronunciando con muchísima fuerza y señalar también el número de presos políticos que hoy están, pues han sido arrestados por diferentes razones", comentó.

Asimismo, bajo su punto de vista, el plantear la celebración de nuevas elecciones, como lo propuso en su momento el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a lo que se sumó su homólogo estadounidense, Joe Biden, es una postura "completamente ridícula".

"Me parece un planteamiento completamente ridículo, absurdo (...) una propuesta bastante inviable. Aquí lo que se tiene que hacer es encontrar los canales para que el régimen salga, aunque insisto, es muy difícil que un dictador se vaya por las buenas de su país", dijo.

Gómez del Campo también criticó el papel de su Gobierno y los de Colombia y Brasil respecto a la crisis, ya que, si bien no han aceptado la victoria de Maduro, tampoco se han sumado al reconocimiento de González Urrutia como el vencedor de los comicios

"Me ha dejado con un sabor bastante amargo, porque al final del día esos tres gobiernos llegaron por la vía democrática. Entonces, ¿por qué se llegaron por la vía democrática? Por el voto de los ciudadanos. No se atreven a decir que se cuide el voto popular", apuntó.

AMLO "es un dictador en potencia"

Por otro lado, la exdiputada calificó como una "venganza" del presidente de México Andrés Manuel López Obrador la reciente aprobación de una iniciativa para que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, en un contexto en el que falta poco para que deje el cargo para dar paso a Claudia Sheinbaum.

"No quiere al Poder Judicial. Ha habido fallos en su contra. Ha habido fallos también en contra de sus obras, de sus obras faraónicas, que ha sido, además, dinero tirado a la basura y todo esto le ha incomodado. La realidad es que tenemos aquí en México un dictador en potencia", sostuvo.

"Quiere convertirse en el dueño absoluto de los tres poderes y lo ha aprobado en la madrugada por la Cámara de Diputados claro que preocupa, porque sería el fin de la República si el Senado aprobara esta reforma al Poder Judicial", agregó.

Asimismo, también se opuso a que la presidenta Dina Boluarte no haya sido invitada a la ceremonia de juramentación de Sheinbaum como mandataria el 1 de octubre, afirmando que es una medida más que demuestra que le seguirá los pasos a AMLO.

"Hasta el día de hoy, ha demostrado que hará todo lo que López Obrador le pida. Hemos visto las pugnas y los pleitos de López Obrador, no nada más con la presidenta del Perú, sino también con el Congreso. La verdad es que no me extraña que lo hagan, pero lo que sí es que de diplomacia esta gente de Morena no conoce ni un pelo", aseguró.