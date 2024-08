Biden dice que apoya la celebración de nuevas elecciones en Venezuela

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este jueves que apoya la celebración de nuevas elecciones en Venezuela tras los comicios del pasado 28 de julio, donde el oficialismo proclamó la reelección del mandatario, Nicolás Maduro, con unos resultados cuestionados dentro y fuera del país.



Biden compareció brevemente ante la prensa antes de subir al helicóptero presidencial Marine One, cuando un periodista le preguntó si apoyaba la convocatoria de nuevos comicios en Venezuela, se limitó a contestar "Sí, lo hago", sin ofrecer más detalles.

Lula sugiere formar un gobierno de coalición o nuevas elecciones en Venezuela

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sugirió este jueves dos posibles salidas a la crisis en Venezuela: la formación de un Gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones. Asimismo, reiteró la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio.



Lula se refirió a las elecciones venezolanas en una entrevista a la Radio T y dijo que "hasta ahora" no se sabe quién ganó los comicios porque no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente.



"Maduro tiene seis meses de mandato. Si tiene sentido común, incluso podría convocar unas nuevas elecciones, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero", comentó Lula.