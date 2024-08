"Una suerte de secuestro aeronáutico": expresidente de Bolivia relató cómo el chavismo impidió ingreso de observadores internacionales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela Jorge Quiroga y otros 5 expresidentes fueron impedidos de ingresar a Venezuela como observadores de los comicios, invitados por la oposición.

Jorge 'Tuto' Quiroga, expresidente de Bolivia entre el 2001 y el 2002, en diálogo con RPP, relató cómo el régimen de Nicolás Maduro impidió que varios exmandatarios -invitados por la oposición para actuar como observadores de los comicios del pasado 28 de julio- aterricen en Venezuela.

Como se sabe, el pasado 27 de julio, el gobierno de Panamá acusó a Venezuela de bloquear su espacio aéreo y retener aviones de la aerolínea Copa, entre ellos el que transportaba a 5 expresidentes, "por el lapso de varias horas", por "cuestiones políticas ajenas" al país centroamericano.

En ese vuelo iba la expresidenta panameña Mireya Moscoso y los expresidentes Vicente Fox (México), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y la exvicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez en una misión organizada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática) invitados por la oposición en Venezuela.

Aquel día, el referido expresidente de Bolivia indicó, en una conferencia de prensa, que alrededor de 450 personas estaban retenidas en tres aviones -dos en Panamá y uno en Venezuela- y que no se les daba la posibilidad de desplazarse hasta que los miembros de la diplomacia internacional abandonaran el avión, ya que se les indicó que no podían aterrizar en territorio venezolano.

Fue "una suerte de secuestro aeronáutico"

Al respecto, Quiroga indicó que, antes de los comicios venezolanos, el régimen chavista cometió "todos los abusos que uno se pueda imaginar", tales como los arrestos del "comando de campaña de María Corina Machado, que ahora están viviendo en la embajada argentina", y de "una enorme cantidad de dirigentes".

Sin embargo, incidió en que lo más grave que cometió el gobierno de Nicolás Maduro fue impedir el ingreso de los observadores internacionales con una "suerte de secuestro aeronáutico".

"Lo que hicieron con nosotros fue evitar que el avión despegue, y no solo el nuestro, cuatro aviones creo que fueron secuestrados. Algunos de Caracas a Panamá, el nuestro de Panamá Caracas, otros de Valencia (…) (Hubo) una suerte de secuestro aeronáutico hasta que cinco demócratas exmandatarios nos bajemos del avión, porque la dictadura no quería que entremos", recordó el expresidente boliviano.

Además, recordó que "deportaron a parlamentarios de España, de Ecuador, de México, de Argentina".

"Todos los abusos que se pueda uno imaginar los cometieron antes; pero, a pesar de todos los obstáculos, el pueblo venezolano salió y votó masivamente, y con actas oficiales provenientes del sistema electoral de Maduro. Está demostrado que Edmundo González ganó 67 a 30", indicó.

Vale resaltar que Quiroga ya se encontraba en un avión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando les informaron que la aeronave no podía despegar, pues en Venezuela no se había autorizado su ingreso.

“Nos han bajado del avión, en medio de aplausos de la gente del avión que, incluso, quería que no nos bajáramos, pero el régimen de Maduro determinó que, si no nos bajábamos del avión, no podrían despegar ese vuelo, otro que estaba saliendo de Panamá hacia Valencia y otro que venía de Caracas hacia Panamá”, dijo Quiroga en un video difundido en redes sociales, el día de los hechos.

“Estamos presenciando los últimos aleteos de un régimen agonizante”, sentenció.

Quiroga y 4 exmandatarios conformaron la comisión de Idea Internacional, invitada por Edmundo González, para actuar como observadores de los comiciosFuente: Cuenta de X de 'Tuto' Quiroga

"Lo de Bolivia es un servilismo vergonzoso" hacia el chavismo

Por otro lado, el expresidente boliviano criticó la postura del gobierno de su país -cuyo mandatario es Luis Arce del partido Movimiento al Socialismo- hacia el régimen de Nicolás Maduro. En ese sentido, lo calificó como un "servilismo vergonzoso".

"Lo de Bolivia es un servilismo vergonzoso, predecible, y que data de 18 años. Lo que dicen Chávez y Maduro hace Evo Morales y Arce. En Bolivia, (ellos) pelean por la candidatura, pelean por el partido, pero tienen dos cosas que han hecho juntos: han saqueado y destrozado la economía del país, que está pulverizada, y número dos, son serviles a los Castro en Cuba, y a Maduro y Chávez en Venezuela", señaló.

"¿Quién ha reconocido internacionalmente lo de Maduro? Los empleados, los esbirros serviles: Nicaragua, Bolivia (…), y los amigotes, porque Maduro es hijo de Putin, los de Rusia lo reconocen (…) Las democracias reconocen el triunfo de Edmundo", agregó.

Asimismo, Quiroga consideró que hay algunos países que "están esperando las actas", como Brasil, Colombia y México, a quienes calificó como un "tridente tolerante con el tirano".

"(Hay) un tridente tolerante con el tirano: Brasil, México y Colombia (…) Hoy está Lula tratando de convencer en Santiago a Borich de que se incorpore al grupo, porque a Borich le han expulsado sus diplomáticos, tiene desavenencias, es un demócrata", explicó.

"Mi mensaje final a estos tres países: Edmundo no solo le ha ganado a Maduro, sino que tiene una legitimidad de origen que nunca antes se ha visto en Sudamérica (...) Les digo revisen las primeras vueltas de este siglo (…): tiene una legitimidad de origen aplastante", sentenció.