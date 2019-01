Juan Guaidó durante una acto público. | Fuente: EFE

El Consejo de la Internacional Socialista (IS) aprobó este martes una resolución en la que reconoció los esfuerzos del líder opositor venezolano Juan Guaidó, "de conducir una transición hacia la democracia, apoyada en la legítima Asamblea Nacional".Según la organización del partidoseñaló que la única manera de avanzar en ese país es con la celebración urgente de nuevos comicios, según el documento aprobado al término de la reunión de dos días en Santo Domingo.

Dichas elecciones han de "ser vigiladas por una nueva autoridad electoral plenamente independiente e imparcial", y "deben tener lugar con la participación de aquellos previamente calificados y estar acompañadas por la liberación de los prisioneros políticos", se agregó en la resolución.

Reconocen a la Asamblea Nacional

La crisis en Venezuela vive un nuevo episodio después de que el pasado miércoles el jefe de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se proclamara presidente interino del país. En su resolución, el Consejo de la Internacional Socialista subrayó que la Asamblea Nacional "es el poder legítimo para conducir la transición democrática" en esa nación.

La Internacional Socialista es "la organización mundial de partidos socialdemocrátas, socialistas y laboristas", según se definen en su web oficial. "Actualmente agrupa a 145 partidos políticos y organizaciones de todos los continentes", agrega.



El presidente de España, Pablo Sánchez (segundo desde la izquierda), junto al canciller de República Dominicana, Miguel Vargas (primero a la izquierda), el ex primer ministro de Grecia y actual presidente de la Internacional Socialista, George A. Papandreou (segundo desde la derecha), y el secretario de la IS, Luis Ayala (derecha). | Fuente: EFE

En ese sentido, llamó a la plena restauración y respeto "de la democrática y legítima Asamblea Nacional", que, insistió, "es central para el orden democrático en Venezuela y tiene un papel fundamental en la restitución de la normalidad democrática en el país". También subrayó que la "legitimidad democrática del presidente y gobierno en Venezuela solamente surgirá de la voluntad expresada por el pueblo venezolano", y rechazó "categoricamente toda forma de intervención militar extranjera para un cambio de régimen".

Mandato sin credibilidad democrática

La IS reiteró su posición de que el proceso electoral de mayo pasado, en la que Nicolás Maduro logró un segundo mandato, "no contó con credibilidad democrática, ya que fue realizado "ilegalizando líderes y partidos políticos" lo que obliga a la IS "a desconocer dicho proceso, por se contrario a las normas democráticas de competencia, libertad y garantías". Asimismo, expresó su "enorme" preocupación por la "represión que está efectuando el ilegitimo régimen de Nicolás Maduro" y exigió "la plena restitución del orden constitucional".

En las últimas protestas, aseguró la resolución, "van 35 personas asesinadas, más de 850 detenidos y cientos de heridos, especialmente en los sectores populares de todo el país, a manos del cuerpo de seguridad dirigido por Nicolás Maduro". Por último, expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela, "que enfrenta extraordinarios sufrimientos en su lucha por recobrar la democracia en su país" y urgió a la pronta entrega de asistencia humanitaria para aliviar la emergencia alimentaria y de salud.

EFE