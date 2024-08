López Obrador no cree "prudente" pedir nuevas elecciones en Venezuela como sugirió Lula

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó este jueves que no ve "prudente" pedir ahora nuevas elecciones en Venezuela, como sugirió el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como solución a la crisis.



“Vamos a ver qué resuelve el tribunal, es que no creo que sea prudente el que nosotros de afuera, un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos", declaró el mandatario en su conferencia matutina.



Periodistas cuestionaron al gobernante mexicano sobre las declaraciones que hizo Lula, quien el miércoles sugirió dos posibles salidas a la crisis poselectoral de Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro se proclamó reelecto: la formación de un gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones.



En una entrevista a la Radio T, Lula indicó que Maduro "sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo", y que Brasil está trabajando con México y Colombia para encontrar soluciones.



Pero López Obrador aseguró que no ha hablado con el presidente de Brasil, más allá de la conversación que tuvieron el 1 de agosto ellos y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, sobre el tema.



Y reiteró que la postura de México es esperar a que resuelva el tribunal electoral. “Vamos a esperar a que los órganos electorales de ese país decidan, vamos a actuar con prudencia", insistió.

AMLO criticó a organismos internacionales por reconocer victoria de Edmundo González

Aunque aún no reconoce la victoria de Maduro, el presidente criticó otra vez que gobiernos y organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hayan reconocido la victoria del opositor Edmundo González Urrutia.



“Existen principios y nosotros queremos tener buenas relaciones con todos los pueblos, y no es nada más un asunto de gobiernos, es un asunto de pueblos, y con prudencia. Ya vamos a ver que resuelvan en lo electoral, pero desde el principio de este asunto se vio que hay una actitud muy tendenciosa", sostuvo.



Aún así, rechazó que él esté apoyando a alguno de los dos bandos, al reafirmar que la Constitución de México prohíbe la intervención en asuntos de otros países.



“No estamos a favor ni de uno ni de otro, lo que queremos es que se den a conocer los resultados y que sea la autoridad competente del país, donde hubo elecciones, la que decida si hay inconformidad, debe de haber otras instancias, lo único que pedimos es que todo se resuelva de manera pacífica, que no haya violencia", concluyó.



Maduro declarado ganador por el CNE sin pruebas

Tras las elecciones y la proclamación de Nicolás Maduro como ganador por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) se han registrado manifestaciones opositoras contra el "fraude" en las que han muerto más de dos decenas de personas, según ONG's, mientra más de 2.000 han sido detenidas, y hay denuncias de un recrudecimiento de la represión y violación a los derechos humanos por parte del Gobierno.



Con el conteo del 96,87 % de las actas transmitidas, según el CNE, Maduro fue reelegido con el 51,95 % de los votos, mientras que González Urrutia obtuvo el 43,18 % de los apoyos.



Sin embargo, la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), publicó en una página web las actas de los testigos de votación en "más del 80 % de las mesas" que demuestran, según asegura, que su candidato ganó los comicios por amplio margen.

EFE