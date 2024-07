María Corina Machado a voluntarios de la oposición: "La gente cumplió, los derrotamos con los votos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela María Corina Machado a voluntarios de la oposición: "Ahora viene la batalla para cobrar"

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, envió un mensaje de aliento a los voluntarios que participaron en la jornada electoral del domingo en Venezuela, la que se cerró con el anuncio del triunfo de Nicolás Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, y con denuncias de fraude en perjuicio del candidato del principal bloque opositor, Edmundo González Urrutia.

"Queridos voluntarios, queridos muchachos que están trabajando a esta hora, en los distintos puntos alrededor del país, los voluntarios que están afuera, en el exterior. Hoy tenemos que sentirnos orgullosos de ser venezolanos, hemos presenciado la gesta cívica más importante de nuestra historia contemporánea", dijo en un mensaje en audio enviado por mensajería móvil la madrugada de este lunes.

"Es una cosa hermosa, el país se unió, no hubo un solo estado, estrato, sector, en el cual no hayamos ganado, y es algo realmente conmovedor; así que no podemos sentirnos decepcionados y tristes. La gente cumplió, los derrotamos con los votos", agregó.

Machado, quien afirmó que Edmundo González es el nuevo presidente de Venezuela en una conferencia de prensa tras desconocer los resultados del CNE, dijo a su equipo de voluntarios que "ahora viene la batalla para cobrar", en alusión al hecho de validar las actas de las mesas de votación que les permitiría reclamar el triunfo electoral.

"Pensamos que podíamos cobrar en pocas horas, nos va a tomar más tiempo, pero vamos a cobrar, y por eso ustedes son tan importantes esta noche. Gracias, de verdad, no se imaginan cómo le reconocemos este trabajo impecable que están haciendo", expresó la líder opositora.

"A seguir adelante, denle ánimo a toda la gente con las que ustedes hablen, con los que estén en el terreno. Nadie puede sentirse desmoralizado porque ganamos y sabemos que ganamos", dijo al finalizar su mensaje.

María Corina Machado: "Hasta el final es hasta el final"

Machado dijo la noche del domingo que Edmundo González Urrutia venció con el 70 % de los votos a Nicolás Maduro, que solo obtuvo el 30 % del apoyo ciudadano en los comicios.

En declaraciones tras el primer boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela que dio como vencedor a Maduro, la lideresa de la oposición señaló que cuentan con la totalidad de las actas transmitidas por el ente electoral hasta que fueron paralizados, algo que denunciaron.

De acuerdo con esa información, González logró vencer al líder del régimen chavista “en todos los estados del país”.

“Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el CNE, las tenemos, no sé de dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos y toda esta información coincide en que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70 % de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30 %”, manifestó.

Machado sostuvo también que todo el mundo ha sido testigo de lo ocurrido en el proceso electoral en Venezuela, por lo que dijo esperar que la victoria de González sea reconocida. Asimismo, señaló que cuenta con apoyo de diversos jefes de Estado y que en los próximos días anunciará qué medidas tomarán con ese objetivo.

“En los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad, porque lo hemos dicho hasta el final es hasta el final”, indicó.

De acuerdo con el primer reporte del CNE, Maduro fue reelegido para un tercer mandato consecutivo este domingo, en unos comicios en los que obtuvo el 51,2 % de los votos (5 150 092 apoyos), mientras que el abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, obtuvo 4 445 978 votos, los que supone el 44,2 % de los sufragios.