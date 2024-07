"Nadie celebra en Caracas": el panorama en la capital de Venezuela al día siguiente de las elecciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela El CNE proclamó ganador a Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años con 5,15 millones de votos (51,2%), tras el escrutinio de 80% de los votos.

Las elecciones presidenciales en Venezuela, realizadas el día de ayer, significaron un duro revés para millones de venezolanos que esperaban un cambio político en su país, tras más de dos décadas de chavismo y 13 años de permanencia en el poder de Nicolás Maduro.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano proclamó como ganador al actual mandatario para un tercer mandato consecutivo de seis años, con 5,15 millones de votos (51,2%), tras el escrutinio de 80% de los votos. Su principal contendor, González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), recibió 4,45 millones de votos (44,2%), según dicho primer boletín.

Cabe resaltar que, tras conocerse estos resultados, gran parte de la comunidad internacional interpeló el proceso electoral y exigió transparencia en el conteo de votos, en medio de denuncias de supuesto fraude por parte de la PUD. Perú, Estados Unidos, Colombia, España, Chile, Uruguay, Ecuador, y Argentina fueron algunas de las naciones que, en distintas gradaciones, pidieron acciones encaminadas a revisar la veracidad de los resultados.

A su vez, se registraron acciones de protesta por parte de la comunidad venezolana en España, México, Panamá, Perú, entre otros. Particularmente, en Argentina, las manifestaciones alcanzaron un alto grado de tensión en las inmediaciones de la Embajada de Venezuela, ubicada en Buenos Aires.

Este lunes, en Caracas, parece primar un clima de desazón tras las manifestaciones políticas de los días previos. Pese a las acciones anunciadas por la oposición, los ciudadanos de la capital venezolana se aprestan a continuar su rutina con normalidad. Esto es lo que se vive en dicha ciudad el día después.

Entre el desánimo y el silencio

El líder opositor, Henrique Capriles, posteó esta mañana, en la red social X, una descripción de lo que ocurre en las calles de Venezuela.

"Las calles de Venezuela están a esta hora hablando con su silencio. No hay fiesta, no hay celebración. En estas horas por venir la verdad hay que mostrarla en cada espacio interno y externo. Cada Acta de votación es la confirmación de lo expresado", señaló.

Capriles resaltó que fue "una victoria contundente, extraordinaria, emocionante, alegre y en paz" del candidato opositor, y que "hubo centros electorales que por primera vez se ganaron en 25 años". Sin embargo, remarcó que "Maduro escogió el peor camino, desconocer y apropiarse de la soberanía que reside en el Pueblo y le votó en contra".

"Me pongo a la orden de la unidad y siempre de la gente para lo que sea útil en ese camino de que prevalezca la verdad y solo la verdad. Nada es más poderoso que la verdad. Este Pueblo que tanto ha aguantado merece que su opinión sea respetada y aceptada. Y a la comunidad internacional la verdad es también lo que debe imperar", manifestó.

Al respecto, RPP conversó sobre esta situación con el periodista venezolano José Arnaldo Mujica, quien reportó que, desde el Bulevard de Sabana Grande, principal centro comercial de Caracas, "las personas no se ven con ánimo de celebración, sino dejándose llevar por la rutina".

"Se había hablado de posibilidades de no salir a trabajar, debido a lo que eventualmente hubiese ocurrido ayer. Llama mucho la atención de que se habla de una celebración, pero las personas no se ven con ánimo", manifestó.

El hombre de prensa indicó que las personas llegan a sus centros de trabajo, pero no saben si laborarán, dado que varias líneas de transporte no están funcionando. "Dicen 'costó muchísimo llegar, pero lo intentamos porque es una obligación", señaló.

La misma situación se vive en los suburbios populares como Petare, considerado uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, donde los ciudadanos dijeron que tuvieron muchos problemas para conseguir 'camioneticas' o 'busetas'.

Asimismo, Mujica señaló que en el centro de Caracas no hay concentraciones de personas y que solo algunas líneas del Metro funcionan.

"La situación la podría calificar como impresionante, porque luego de los resultados anunciados por el CNE se podría prever algo; sin embargo, por lo menos en el centro, no es así. Venezuela se ha convertido en un país muy contrastante, de muchas esferas diferentes y muchas realidades. En Sabana Grande, una esfera bastante popular, la realidad es que la gente camina aparentemente a su trabajo, pero sin (dar) mayor importancia a lo que sucede”, destacó.

No obstante, Mujica señaló que hay expectativa en la ciudadanía ya que, anoche, la lideresa opositora María Corina Machado "decía que esto no es el final, que van a continuar, que tienen las pruebas”. Sin embargo, reconoció que no había "ninguna reunión pública en agenda".

Cabe resaltar que, ayer, la PUD denunció a los medios de comunicación que el CNE había paralizado la transmisión presidencial en una cantidad considerable de 15 mil centros de votación.

"Estas declaraciones las inició ayer Delsa Solórzano, representante del PUD, a eso de las 7:30 pm., frente al CNE. Ella dijo que estaban paralizando las transmisiones, y fue con lo que encendieron las alarmas de que algo estaba ocurriendo", sostuvo el periodista.

"María Corina Machado decía que era muy raro que si se cierra una mesa no se emita el proceso de obtención de la papeleta electoral, que es un conteo completo de todo lo que hizo la máquina a lo largo del día. Cuando este proceso de transmisión se paraliza, ellos encendieron las alarmas. A partir de ahí recibieron denuncias de sus testigos de que los sacaban de los centros de votación, que no los dejaban totalizar, pese a que (…) la ley electoral estipula que se puede estar en el escrutinio y que es legal que cada uno de los miembros de mesa se lleve impresa una de estas papeletas. Con estas papeletas, dice la oposición, que se puede comprobar un eventual fraude", explicó.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado instó anoche a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a "hacer respetar la soberanía popular" expresada en las elecciones presidenciales, en las que aseguró que había ganado el candidato del mayor bloque antichavista, Edmundo González Urrutia.

"Los ciudadanos militares estuvieron allí (...) el deber de la Fuerza Armada Nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto, y eso es lo que esperamos nosotros los venezolanos de cada uno de nuestros militares", dijo Machado.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que el país se prepara para comenzar "una nueva etapa" luego de los comicios.

