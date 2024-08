María Corina Machado rechaza nuevas elecciones y dice que "negociación" con Maduro no será para "compartir el poder"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

María Corina Machado, lideresa de la coalición antichavista Plataforma Unitaria Democrática (PUD), rechazó la posibilidad de que se realicen nuevas elecciones presidenciales en Venezuela al asegurar que el candidato que ganó los comicios del pasado 28 de julio fue Edmundo González Urrutia.

Así lo señaló en una entrevista publicada este domingo en el medio español El País, que concedió desde la semiclandestinidad en que se encuentra tras acudir a la manifestación del pasado 3 de agosto en Caracas.

"No es negociable el resultado del 28 de julio, la soberanía popular no es negociable", indicó.

"Por favor, ¿en qué cabeza cabe que se haga otra elección? Aquí ya hubo una, bajo los términos del régimen, con una campaña absolutamente desigual. Bajo sus términos fuimos, con sus máquinas, con sus actas… Nosotros las actas que tenemos son documentos oficiales del CNE. Bajo sus reglas, ganamos, el mundo sabe que arrasamos", sostuvo.

"Una negociación para la transición, no para compartir el poder"

La lideresa de la oposición negó que Venezuela se encuentre "polarizado" ya que, según dijo, el régimen de Nicolás Maduro, tras más de una década en el poder, se encuentra "débil" y sin legitimidad tras su "escalada represiva".

"En 25 años nunca habíamos estado aquí, con el régimen tan débil y nosotros con tanta fuerza. Esa farsa de que este es un país polarizado se cae, las bases del chavismo están con nosotros, las bases de las Fuerzas Armadas están con nosotros. La derrota social ya se la habíamos dado, nos faltaba ratificarla con números para que el mundo entero supiera lo que ya sabíamos nosotros", aseveró.

"Hoy Maduro no tiene legitimidad producto de su escalada represiva, que es lo único que le queda. Cada vez es más rechazado, incluido por sus aliados, esto no había ocurrido antes. Maduro no está evaluando correctamente sus opciones, está atrincherado alrededor de una cúpula militar que es capaz de hacer mucho daño, como ha demostrado. El desafío es hacer que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. Muchos países, muchos gobiernos están alineados en torno a eso", agregó.

En ese sentido, aseguró que lo único que le queda al régimen es una "negociación para la transición", lo que no se trata de "compartir el poder", y en la que la oposición está dispuesta a "dar garantías, salvoconductos e incentivos" al actual mandatario y su cúpula.

"Se puede hablar ya de transición, no sé si de negociación. Para que exista negociación se requiere que las dos partes quieran. Nosotros estamos decididos, con cuatro condiciones. Primero, una negociación que parta del respeto a la soberanía popular del 28 de julio. Yo creo que es una posición que une a todos los países del mundo cuando dicen que hay que tener una verificación imparcial de las actas. Las nuestras están a la orden para que quien quiera analizarlas, verificarlas, pueda hacerlo, para eso está nuestra base de datos abierta", manifestó.

"Segundo, es una negociación para la transición, no para compartir el poder u otras ideas que han surgido. Tercero, es una negociación en la que nosotros estamos dispuestos a dar garantías, salvoconductos e incentivos [a Maduro y al chavismo], sobre los cuales no voy a elaborar porque evidentemente es inconveniente hacerlo y sería objeto de la propia negociación. En cuarto lugar, una negociación en la que el país que eligió a sus líderes y representantes se sienta bien representado", apuntó.

"Edmundo y yo somos un equipo, un bloque indisoluble"

Consultada acerca de si está dispuesta a dar un paso al costado en la negociación que partiría desde la comunidad internacional, de tal modo que solo sea con Edmundo González, el candidato que habría ganado los comicios, Machado señaló que ella y González Urrutia son "un bloque indisoluble".

"En el centro están los venezolanos y Edmundo es el presidente electo. Ahora, la realidad es que son los venezolanos quienes eligen a sus representantes, lo hicieron en las primarias y el 28 de julio. Quienes tenemos la responsabilidad y la legitimidad somos Edmundo y yo, y no es la comunidad internacional quien elige a los representantes de los venezolanos. Ni mucho menos Maduro, que lo ha hecho en el pasado. Edmundo y yo somos un equipo, un bloque indisoluble", resaltó.

En esa línea, María Corina Machado indicó que los tres países que impulsan una salida de esa índole -Brasil, Colombia y México- han tenido un "comportamiento correcto".

"Tengo que reconocer que el comportamiento de estos países, desde antes del proceso electoral, ha sido el correcto. Han contribuido en momentos cruciales a dejarle claro a Maduro que no celebrar la vía electoral era una línea roja. Lo reconozco y lo agradezco. Con el único que no he tenido interacción ha sido con el Gobierno de México", señaló.

"De la elección para acá, los países que han reconocido la victoria de Edmundo han tomado una posición correcta, pero puedo entender que haya países que tengan una posición más prudente para mantener el canal de comunicación con el régimen. Yo soy liberal, todo el mundo sabe lo que pienso. Pero más allá de afinidades ideológicas, esos tres países entienden muy bien que a Maduro lo único que le queda es la violencia, como él advirtió. Estos tres países entienden el peligro enorme que tiene para América Latina que Maduro pretenda aferrarse al poder por la fuerza. Eso produciría una ola migratoria de tres o cuatro millones de personas a corto plazo", sentenció.

No obstante, consideró que la comunidad internacional debe "hacerle entender" al régimen "que el costo de la represión es elevado y, por lo tanto, que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada".

"Todos queremos una transición pacífica y ordenada. Muchos de (los países) han insistido que es un proceso urgente. Hoy en día Maduro siente que el costo de reprimir es cero, que puede matar jóvenes, desaparecer líderes, y el costo es cero", consideró.

"(El objetivo prioritario es) parar la represión. Si algo tengo que pedirle a la comunidad internacional es que esto no ha tenido la denuncia que amerita. Estamos hablando de que Maduro alardea diariamente de que tiene más de 2 000 detenidos, se están llevando a los testigos electorales de sus casas, están buscando a quienes fueron voluntarios el día de la elección", subrayó.

Finalmente, respecto a un comunicado que Edmundo González firmó como 'presidente electo', Machado negó que se trate de una autoproclamación.

"Aquí el autoproclamado es Nicolás Maduro. Edmundo González es el presidente electo porque así lo demuestran los resultados y las actas oficiales. No mezclemos, porque no tiene nada que ver la experiencia del interinato con lo que ocurre ahora, que es producto de más de 12 millones de personas que votaron. Eso lo saben los venezolanos y lo sabe el mundo", puntualizó.