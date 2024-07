Mesa por mesa: el portal web que muestra las actas electorales que dan el triunfo a Edmundo González en Venezuela

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La noche del domingo 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales con el 51.2 % de los votos contra el 44.2% obtenido por el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, un resultado calificado como la consumación de un fraude a nivel local e internacional.

El ente electoral, que es controlado por el chavismo, anunció los resultados sin dar cuenta de actas que lo acreditaran y un día después proclamó presidente reelecto a Maduro, pese a que la noche anterior indicó que sus resultados solo correspondían al 80% de las actas electorales.

Los resultados del CNE contradijeron las encuestas previas y los boca de urna realizados por importantes firmas internacionales, así como los cientos de videos en las redes sociales que mostraban a ciudadanos venezolanos exhibiendo y recitando las actas que daban una victoria abrumadora de González Urrutia. En contraste, desde el chavismo no se exhibieron evidencias en redes de parte de simpatizantes o desde los órganos oficiales.

Página web para ver resultados de elecciones en Venezuela

Ante este escenario, y con el respaldo de la comunidad internacional, la oposición venezolana, que lidera María Corina Machado, ha puesto énfasis en exigir al CNE que publique las actas de los resultados electorales. Un pedido al que se han sumado varios gobiernos del mundo, entre ellos Estados Unidos, y vecinos de la región como Brasil, Colombia y Perú, entre otros.

Por su parte el bloque opositor anunció que hasta el momento ha obtenido más del 80% de las actas electorales, a través de sus redes de testigos (personeros) que asistieron a las mesas de votación en todo el país.

Para demostrar a los ciudadanos de su país y a la comunidad internacional que Edmundo González ganó las elecciones del domingo, la oposición ha creado una página web en la que se puede verificar cada acta de las mesas de votación escrutadas por sus testigos.

La web habilitada por el Comando con Vzla, órgano de campaña del bloque opositor, reporta en su página los resultados generales en las que Edmundo González obtiene el 67% de los votos y Nicolás Maduro el 30%. Además se puede revisar los resultados por cada estado, municipio, parroquia, local y mesa de votación. Al llegar a la mesa de sufragio, la página permite ver escaneada cada acta con los resultados y la firma de los miembros de mesa y testigos de los partidos políticos.

Puedes revisar acta por acta de las elecciones en Venezuela aquí.

Unión Europea pide que se publiquen resultados detallados de las elecciones en Venezuela

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, reclamó este miércoles que se publiquen los resultados detallados de las elecciones presidenciales de Venezuela, sin los cuales la reelección de Nicolás Maduro "no puede ser reconocida".

La UE solicita un "acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales", declaró Borrell ante la prensa durante una visita a Vietnam.

"Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos", insistió Borrell.

Desde que se proclamó la victoria del presidente saliente Nicolás Maduro el lunes, la oposición ha denunciado un "fraude masivo" y exige un recuento transparente de los votos, reclamado con insistencia por la comunidad internacional.

Miles de simpatizantes de la oposición se manifestaron el martes para reivindicar la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien instó a no reprimir las protestas, que al menos dejaron 12 muertos y cientos de detenidos.