Dirigente opositora venezolana transmitió en directo el momento en que fue detenida por agentes del régimen de Nicolás Maduro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

María Oropeza, dirigente opositora venezolana, fue detenida la noche de ayer por agentes del régimen de Nicolás Maduro en su vivienda de la ciudad de Guanare, capital del estado de Portuguesa, un hecho que ha sido denunciado como un secuestro y una violación a los derechos humanos tanto dentro como fuera del país sudamericano.

Oropeza, que se desempeña como jefa de campaña del bloque opositor que lidera María Corina Machado, transmitió en vivo, a través de su cuenta en Instagram, el momento en que efectivos de las fuerzas represivas chavistas ingresan a la fuerza a su vivenda tras destruir el cerrojo de la puerta hasta que la aprehenden.

En un primer video, que fue compartido por Machado en su cuenta en la red social X, con un llamado a los vecinos de Guanare a acudir a la vivienda de la joven dirigente, se escucha a Oropeza decir que está dispuesta a colaborar, pero pide que antes le informen si hay una orden de allanamiento en su contra.

"Yo soy María Oropeza, soy abogado de la República, me gustaría que, por favor, me diga cuál es la orden de allanamiento", se escucha mientras la imagen capta desde un piso superior el lado interno de la puerta que da a la calle.

Entonces, una mujer que se identifica como la "comisario Zambrano", dice: "Abre y conversamos".

"No, creo que primero deberías mostrarme si tienes un orden de allanamiento, porque este es mi hogar, es una propiedad privada", responde Oropeza.



Alerta!

Le pido a los vecinos de Guanare que acudan a la carrera 17 con calle 8, donde funcionarios del régimen pretenden detener a Maria Oropeza, Directora del Comando Con Vzla en Portuguesa pic.twitter.com/tBRfjATzsy — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 7, 2024

Luego, en una transmisión en vivo se observa y escucha que los agentes policiales golpean la puerta con un objeto contundente con el objetivo de romper la cerradura e ingresar a la fuerza.

"Bueno, están ingresando a mi hogar de manera arbitraria; no hay ninguna orden de allanamiento, están destruyendo la puerta, pido, rápido, ayuda, pido auxilio, a todo el que pueda, Yo no hice nada malo, no soy una delincuente, yo soy una ciudadana más que quiere un país distinto, y que a mi siempre me acompaña Dios y la virgen", se oye decir a Oropeza durante el directo.

En las imágenes se ven a por lo menos cuatro agentes subiendo las escaleras, antes de que la pantalla pierda el foco y se escuche un barullo de voces antes de la detención. Enseguida se suma otra transmisión en el que se ve la calle y se oye la voz de una joven diciendo con la voz quebrada: "Se la llevaron".

La captura de esta transmisión fue compartida en X por el equipo de derechos humanos de Vente Venezuela, partido fundado y dirigido por María Corina Machado, en el que milita de Oropeza.

.🚨 #Urgente | Funcionarios de la DGCIM, detuvieron a María Oropeza, jefe del comando de campaña ConVzla en Portuguesa.



Ingresaron a la fuerza y sin orden judicial.



Alertamos a la comunidad internacional de esta situación. El régimen es responsable de su integridad física. pic.twitter.com/lIi0pwSlyg — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) August 7, 2024

La detención de Oropeza se dio pocas horas después de que denunciará en un video en su cuenta en X la denominada operación 'tun tun' dirigida por el régimen de Maduro que hace alusión al sonido del toque de una puerta previa a una detención de opositores.

"Esa fulana operación tun tun carece de cualquier argumento jurídico. Es decir, que lo que realmente estamos enfrentando es la cacería de brujas por parte de un régimen que perdió las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio contra toda la ciudadanía que se expreso a través del sufragio", dijo.

Además, denunció que estos operativos militares no solo afectan a dirigentes políticos sino también a los ciudadanos que "simplemente asistieron ese día a votar, fueron testigos de mesa, o asistieron a alguna manfitesacion pacifica exigiendo que se respetaran los resultados".

Oropeza reiteró la afirmación de la oposición de que Edmundo González Urrutia, candidato del bloque antichavista, ganó las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio por "una inmensa mayoría", como también lo han reconocido gobiernos como el de los Estados Unidos o vecinos de la región como el Perú, Uruguay, Panamá o Costa Rica, entre otros.

Como se recuerda, el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo controlado por el chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro, pese a que hasta el momento no ha exhibido las actas que sustenten ese resultado. Este anuncio generó rechazo nacional e internacional, y una consecuente reacción del régimen con actos represivos contra opositores que han llevado a la detención de al menos 1 010 detenciones -entre ellos 91 adolescentes- y 24 fallecidos, de acuerdo cifras constatadas por la ONG Foro Penal.

Tras esta detención, María Corina Machado denunció que se desconoce el paradero de María Oropeza y pidió "a todos, dentro y fuera de Venezuela" exijir "su libertad inmediata".

Ella es María Oropeza. Una joven extraordinariamente valiente, inteligente y generosa de Portuguesa.



Es la Coordinadora del @ConVzlaComando en Portuguesa y ha hecho un trabajo extraordinario uniendo y organizando a los ciudadanos de su estado.

El régimen acaba de llevársela por… https://t.co/lT0lv07u8P — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 7, 2024

Secretario general de la OEA condena detención de María Oropeza

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también rechazó la detención de María Oropeza.

A través de sus redes sociales, el alto directivo del organismo internacional sostuvo que lo ocurrido con Oropeza “se suma al expediente de denuncias de crímenes de lesa humanidad del régimen de [Nicolás ]Maduro con más de 1000 detenciones producto de la persecución política”.

"Esta irracionalidad represiva debe ser detenida ya”, agregó.

La detención de María Oropeza se suma al expediente de denuncias de crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro con más de 1000 detenciones producto de la persecución política. Esta irracionalidad represiva debe ser detenida ya. https://t.co/KLEYZ61nlx — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 7, 2024

Entre otras reacciones, destacan la de Andrés Izarra, un político chavista en el exilio que fue ministro de Hugo Chávez entre el 2004 y 2012 y de Nicolás Maduro entre 2013 y 2015.

En un mensaje en X compartió la denuncia sobre la detención de Oropeza y se dirigió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien junto a sus pares de México, Andrés Manuel López Obrador; y de Brasil, Lula da Silva, estarían coordinando un acercamiento al regimen de Maduro para promover una salida negociada a la crisis que atraviesa Venezuela.

"Presidente @petrogustavo esto es terrorismo de Estado. Ud es un demócrata. Deténgase a pensar las consecuencias que este terror tendrá sobre CO (Colombia). Es urgente presionar a la dictadura, en el marco de la mediación, para que detenga esta barbarie", posteó en X.