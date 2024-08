María Corina Machado y González Urrutia urgen a policías y militares a impedir "golpe" dado por Nicolás Maduro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La líder antichavista María Corina Machado y el candidato presidencial de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, pidieron este lunes a los militares y policías, a través de un comunicado, impedir lo que consideran un "golpe de Estado" dado por Nicolás Maduro, quien, aseguran, quiere hacer a los efectivos "cómplices" de esta operación.



El texto reitera la denuncia de fraude electoral que ha hecho la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -que asegura haber ganado las presidenciales del domingo pasado, pese a que Maduro fue anunciado como mandatario reelecto- y la "represión" sucesiva a las protestas en contra de la proclamación del líder chavista, cuestionada por buena parte de la comunidad internacional.



"Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias (...) Ustedes pueden y deben parar esas acciones de inmediato. Les urgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar, y a hacer respetar, los resultados de las elecciones", señala el escrito.

Los opositores insisten en que Maduro "se niega a reconocer que fue derrotado" -como aseguran Estados Unidos, Argentina y otros países- y, en vista de las protestas a su proclamación -dicen-, "ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos, testigos (electorales) y hasta en contra del ciudadano común, con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad".



"Con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando (militar) se alinea con Maduro y sus viles intereses (...) Maduro ha dado un golpe de Estado que contraría todo el orden constitucional y los quiere (a los efectivos que no pertenecen a la cúpula) hacer sus cómplices", sostiene el comunicado.



Venezolanos, ciudadanos militares y funcionarios policiales,



Nuestro mensaje en esta hora decisiva para el futuro de la República. pic.twitter.com/Pr9AAhsBnC — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 5, 2024

Piden a militares y policías no reprimir

Machado y González Urrutia remarcan que los venezolanos no son enemigos de la Fuerza Armada y, por tanto, los llaman "a impedir las acciones de grupos organizados por la cúpula madurista, una combinación de escuadrones militares y policiales y grupos armados al margen del Estado, que golpean, torturan y también asesinan".



Además, los líderes antichavistas pidieron a los venezolanos que tengan familiares militares o policías "que les exijan no reprimir, que desconozcan órdenes ilegales y que reconozcan la soberanía popular, expresada en las votos el domingo 28 de julio".



"El nuevo gobierno de la república, electo democráticamente por el pueblo venezolano, ofrece garantías a quienes cumplan con su deber constitucional. Asimismo, destaca que no habrá impunidad. Este es un compromiso que asumimos con cada uno de los venezolanos", añade el escrito.



Mientras el ente electoral no ha publicado las actas electorales que certifican la victoria de Maduro, como indica la normativa legal, la PUD divulgó "el 81 %" de estos papeles que muestran, según el antichavismo, que González Urrutia ganó por amplio margen, lo que desató protestas en el país que deja, al menos, 13 muertos y más de 2.000 detenidos.

EFE