Nicolás Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos venezolanos por "amenazas" de EE.UU.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, llamó a desplegar toda la milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales.
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, llamó a desplegar toda la milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales. | Fuente: EFE | Fotógrafo: MIGUEL GUTIERREZ
RFI

por RFI

·

El presidente Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en Venezuela, luego de que Estados Unidos comenzara a movilizar fuerzas antinarcóticos en el Caribe y elevara la recompensa por su captura a 50 millones de dólares.

El despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico, incluyendo tres buques de guerra que se acercarán a las aguas territoriales venezolanas, es considerado un peligro por Nicolás Maduro, quien este lunes en Caracas afirmó que su gobierno activará todos los mecanismos de defensa necesarios para garantizar la “soberanía” y la “integridad” del país.

El mandatario venezolano llamó a desplegar toda la milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales. Esta fuerza fue creada por el expresidente Hugo Chávez y posteriormente pasó a formar parte de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

"Milicias preparadas, activadas y armadas. Y, además, vamos a seguir avanzando en el plan de activación de las milicias campesinas y de las milicias obreras, con los cuerpos de combatientes obreros en todas las fábricas y centros de trabajo del país", declaró Maduro.

La milicia venezolana es un componente civil armado en el que participan funcionarios públicos, oficiales retirados, sindicatos y otras organizaciones del chavismo, que han recibido formación en acciones militares.

"¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina!"

Maduro pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras "en todas las fábricas".

"¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela", dijo. "¡Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria!", remarcó.

No es la primera vez que Maduro habla de activar la milicia. Desde hace años ha prometido que, ante una intervención extranjera en su territorio, Venezuela se convertiría en el Vietnam del siglo XXI.

El mandatario también puso en alerta hace varios días a la Fuerza Armada, especialmente después de que la administración de Donald Trump reiterara que lo considera jefe del Cártel de los Soles y una amenaza para la seguridad nacional, además de aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

Nicolás Maduro Venezuela Estados Unidos

