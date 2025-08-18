Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Gobierno de Donald Trump acusa a Diosdado Cabello y "su pandilla" de "destruir" Venezuela

Nicolás Maduro flanqueado por Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, miembros de la cúpula chavista que mantiene el poder en Venezuela.
Nicolás Maduro flanqueado por Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, miembros de la cúpula chavista que mantiene el poder en Venezuela. | Fuente: Gobierno de Venezuela
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El mensaje, escrito en español, marca un nuevo episodio entre la tensa relación entre ambos países desde que el Gobierno de Donald Trump reiterara su acusación contra Maduro de ser el líder del grupo criminal del Cartel de los Soles y elevara la recompensa a 50 millones por información que conduzca a su arresto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno de Estados Unidos acusó este lunes al ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, y "su pandilla" de "destruir al país" suramericano, prolongando por tercera semana el cruce de recriminaciones tras elevar a 50 millones de dólares la recompensa por el presidente Nicolás Maduro.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, dijo hoy en X que Cabello y "su pandilla de brutos criminales", en referencia al Gobierno de Maduro, "han acosado y declarado la guerra" al pueblo de Venezuela.

El mensaje, escrito en español, marca un nuevo episodio entre la tensa relación entre ambos países desde que el Gobierno de Donald Trump reiteró su acusación contra Maduro de ser el líder del grupo criminal del Cartel de los Soles y elevó la recompensa a 50 millones por información que conduzca a su arresto.

La Casa Blanca además anunció entonces decomisos sobre más de 700 millones de dólares en activos al presidente Maduro y el bloqueo de cuentas bancarias a Cabello, una acusación que el ministro venezolano desestimó el miércoles pasado al calificar de "estúpidos" a los funcionarios estadounidenses.

Las acusaciones de Diosdado Cabello contra Estados Unidos

En su programa semanal, Cabello señaló al embajador estadounidense en Colombia, John McNamara, de orquestar conspiraciones contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, y Venezuela con la anuencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El mensaje de hoy de Landau de responde a esa acusación. "Con razón usted (Cabello) y su pandilla de matones corren llenitos de angustia mientras yo ando tranquilo: la historia demuestra cómo terminan los tiranos", escribió el subsecretario.

Cabello ha acusado a la Casa Blanca de encabezar una narrativa falsa y aseguró que el territorio venezolano está libre de producción de drogas y negó que sea un paso de distribución, al tiempo que acusó a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) de ser el "único cartel de drogas que opera a la luz de todo el mundo" y que "depende directamente del Gobierno de Estados Unidos, llámese cómo se llame el presidente".

El mensaje de Landau al también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) prolonga por tercera semana las tensiones entre los dos países

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Venezuela Nicolás Maduro Diosdado Cabello

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA