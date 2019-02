El presidente de Venezuela dijo que, si Donald Trump ordena una intervención militar, su nación está "moralmente lista". | Fuente: EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves al diario mexicano La Jornada que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "está obsesionado con Venezuela" y que, si el mandatario estadounidense ordena una intervención militar, su nación está "moralmente lista".

"Donald Trump está obsesionado con Venezuela. Su equipo se hace llamar el equipo Venezuela", dijo Maduro en la entrevista que publica este jueves el periódico mexicano.

Estados Unidos fue de los primeros países en reconocer al jefe de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente "encargado" de Venezuela el pasado 23 de enero,

Maduro aseguró que el asunto de tratar de imponer un gobierno paralelo en Venezuela "se gestó, se financió y se impuso desde Washington" y para ello refirió a información publicada por The Wall Street Journal sobre el asunto.

Explicó que "John Bolton, consejero de Seguridad; Mike Pompeo, secretario de Estado, y Mike Pence, vicepresidente, se hacen llamar el equipo Venezuela. Todos los días tuitean, escriben, declaran, llamando al golpe de Estado abierto".

Maduro calificó de "abierta y vulgar" la actitud del Gobierno de Estados Unidos de llamar al derrocamiento del gobierno constitucional de Venezuela.

Dijo que desde que llegaron "los extremistas de Donald Trump a la Casa Blanca" ha sido una etapa de confrontación total, de sanciones, de persecución financiera, de llamados a un golpe de Estado militar, "de conspiración directa en la embajada gringa en Venezuela.

Relató que, desde hace unos meses, en septiembre, The New York Times y The Washington Post publicaron evidencias de la participación del Gobierno de Estados Unidos, directamente de la Casa Blanca, "en un intento de golpe militar en los meses de marzo y abril, que nosotros neutralizamos y derrotamos".

Expuso que esos medios dieron datos de quién conspiró, quién pagó, y dónde pagó. "Esos testimonios y declaraciones son suficientes elementos de prueba de la obsesión imperialista que tienen", argumentó.

Maduro recordó que el domingo pasado Trump "nos amenazó una vez más con una invasión, con mandar al ejército de Estados Unidos a tomar Venezuela" al tiempo que se preguntó: ¿cuál es el casus belli (motivo de guerra)?".

"Venezuela no es una amenaza para Estados Unidos. Venezuela no tiene armas de destrucción masiva apuntando a Estados Unidos. No, su casus belli es el petróleo venezolano, la riqueza de Venezuela. Y que, en 20 años, no han podido derrotar la revolución bolivariana por ninguna vía. Ni por la vía electoral, ni por la vía política, diplomática, ni por golpe de Estado", apuntó. (EFE)