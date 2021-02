Nicolás Maduro, presidente de Venezuela | Fuente: EFE

La oposición venezolana condenó este martes que las autoridades venezolanas tomen como prioridad a los políticos en la vacunación contra la COVID-19, luego de que en las últimas horas varios diputados afines al Gobierno de Nicolás Maduro fueran inmunizados.



"No tienen nada de vergüenza. Son solo 100 000 vacunas, que además, necesitan 2 dosis para ser efectivas, pero no se las ponen a personal sanitario, policial, militar o en el área de servicios como la alimentación, lo lógico en cualquier país civilizado, sino a 'políticos'", dijo el dirigente Marco Aurelio Quiñones en Twitter.



En la misma línea también se pronunciaron varios antichavistas que criticaron el hecho de que estos diputados se vacunen cuando "no representan la primera línea de personas a ser inmunizadas", según una nota de prensa de la oposición.



"Por estas mismas razones funcionarios de otros países que se han vacunado saltando normas, han tenido que renunciar y ser sometidos a una investigación con posibles consecuencias penales", dijo la exdiputada Dinorah Figuera.



Varios opositores se reunieron este martes de manera virtual para debatir sobre la forma en que el Gobierno ha llevado la vacunación contra la COVID-19 iniciada hace cinco días en Venezuela.



Los opositores se reúnen bajo una instancia denominada comisión delegada, una figura que el líder Juan Guaidó puso en marcha en diciembre pasado para prolongar el mandato que entonces ejercía como jefe del Parlamento.



Guaidó decidió usar esta instancia como una forma de dar validez a sus decisiones, tras considerar que las elecciones legislativas que se celebraron en diciembre carecían de estándares democráticos y por ello su coalición no participó.



La comisión, una figura que el Parlamento activa cuando se encuentra en período de receso, es reconocida por algunos países como Estados Unidos o Colombia, pero en Venezuela ha perdido su validez ante la instalación de un nuevo ente Legislativo que es controlado por el chavismo.



La oposición considera que el chavismo está politizando la vacunación contra la COVID-19 por haber puesto como prioridad a los diputados, alcaldes, gobernadores y demás autoridades de Gobierno.



Manifestó también su desacuerdo con que el Gobierno permita un mercado privado de vacunas porque, según dijo la opositora María Mulino, "se traducirá en ventas en dólares y solo el 5% de la población venezolana podrá pagar", pues el salario promedio del venezolano es de menos de un dólar mensual.



El pasado 13 de febrero llegaron a Venezuela 100 000 dosis de la vacuna Sputnik V, de un total de 10 millones acordadas con Rusia.

