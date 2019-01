Perú responde a "insultos" de Nicolás Maduro: "Expresan la frustración por inaugurar la ilegitimidad"

El canciller respondió a lo dicho por Maduro. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Miguel Guti鲲ez

El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, le respondió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien dijo desconocer el nombre del presidente del Perú, Martín Vizcarra.

"No me sé el nombre, no sé cómo se llama. Vizcaya, Vizcurra, no sé cómo se llama ni cómo llegó a ser presidente del Perú, no lo conozco”, señaló Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa que realizó a un día de iniciar su segundo mandato.

Como respuesta, el ministro peruano que sus declaraciones corresponden a la frustración de la institucionalidad que existe en el Gobierno venezolano. "Los insultos de Nicolás Maduro expresan la frustración por inaugurar hoy en día un periodo presidencial cuya ilegitmidad es evidente para todos los países democráticos", dijo en RPP.

El ministro además refirió que una de las medidas que se tienen que tomar es cerrar cualquier relación diplomática con el gobierno venezolano. "Lo que pretendemos en el Grupo de Lima, pero también con la Unión Europea y el Consejo Permanente de la OEA es ejercer presión internacional que aisle el Gobierno de Nicolás Maduro", precisó.

"Lo que tenemos que hacer todos los países es continuar con la presión para que esta crisis política, económica, social y humanitaria que está generando una gran miseria y hambre en Venezuela se pueda revertir", agregó.

El Gobierno del Perú estableció medidas ante la posesión de Nicolás Maduro para un segundo mandato de seis años, al cual considera ilegítimo. Entre estas está el impedimento de entrada al país del presidente de Venezuela y un centenar de funcionarios de su régimen.

La Cancillería informó a través de un comunicado que "al iniciarse en Venezuela el ilegítimo período presidencial de Nicolás Maduro y en concordancia con la Declaración del Grupo de Lima del 4 de enero pasado, se ha dispuesto el impedimento de entrada al territorio nacional a Nicolás Maduro y a 100 miembros de su régimen y personas relacionadas a éste".