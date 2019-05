Con ello esperan ser trasladados pronto a un complejo de Misión Vivienda en Cúa, en las afueras de Caracas. No sería el fin de las penurias de Henry Campos, de 43 años, quien ha recorrido toda Caracas buscando un psiquiátrico para internar a Carlos, su hijo de 23. No lo reciben porque "no tienen alimentos ni medicinas", cuenta. El muchacho yace en una cama como un saco de huesos ante la cara de angustia de su padre. AFP