Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

¿El sospechoso del crimen de Sheylla Gutiérrez podría ser procesado en EE.UU. y en Perú?: Esto dijo un abogado penalista

Jossimar Cabrera, esposo de Sheylla Gutiérrez, es señalado por la familia de la víctima como el principal sospechoso de su muerte.
Jossimar Cabrera, esposo de Sheylla Gutiérrez, es señalado por la familia de la víctima como el principal sospechoso de su muerte. | Fuente: Facebook / RPP
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

Julio Rodríguez, abogado penalista, consideró que la repatriación del cuerpo de Sheylla Gutiérrez se dará únicamente después de la necropsia que realicen las autoridades norteamericanas. Además, señaló que, para nuestro ordenamiento jurídico, la sospecha sobre Jossimar Cabrera es "leve".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 14:08

Sheylla Gutiérrez Rosillo, la ciudadana peruana que desapareció el último 9 de agosto en EE.UU., fue hallada muerta en el estado de California, según informaron sus familiares. Los deudos han señalado al esposo de Sheylla, Jossimar Cabrera, como sospechoso de homicidio, más aún cuando existe un video, que habría sido registrado el día de la desaparición, en que se le ve arrastrando un bulto cubierto de sábanas en las inmediaciones del condominio donde vivía la pareja.

Jessy Gutiérrez, hermana de la víctima, en diálogo con RPP, precisó que existe "evidencia" que inculparía al padre de los tres menores hijos de Sheylla y que este aún permanece con paradero desconocido, tras haber sido intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez, el último sábado, y liberado después por no tener orden de captura en su contra. 

"Mi hermana ha sido encontrada a los pies de una montaña encapsulada. Entonces, realmente sabemos por parte de la forense que el asesinato ha sido de manera cruel”, indicó Gutiérrez.

“La evidencia está. Por eso, yo pido al ministro del Interior que nos apoye, o sea, que envíe inteligencia, que sepamos cuál es el paradero de Jossimar Cabrera [...] Ahora solo falta convocar al ministro del Interior que se reúna con nosotros y podamos saber cómo se va a actuar. Esperemos realmente que en plena investigación él, [Cabrera], no se vaya a escapar, no vaya a huir de este país”, acotó. 

Ante esta situación, cabe preguntarse cuáles serán los pasos de la justicia, tanto en EE.UU. como en nuestro país, para determinar la eventual responsabilidad de Jossimar Cabrera en este caso. RPP conversó sobre este tema con el abogado penalista Julio Rodríguez. 

¿Jossimar Cabrera será investigado en EE.UU. y Perú?

Rodríguez señaló que "la situación que se ha presentado es bien sui géneris", dado que el crimen se habría cometido en los Estados Unidos, pero contra una ciudadana peruana. 

"El sospechoso del crimen es peruano, comete el crimen contra una ciudadana peruana, y acá la regla básica siempre en derecho penal es que se aplica la norma del lugar donde se comete el delito. Ese es el llamado principio de territorialidad que está ligado, de manera absolutamente ineludible, al de soberanía", sostuvo.

"Sin embargo, nosotros tenemos en el artículo 2 del Código Penal el principio de extraterritorialidad. Es decir, en qué circunstancias, a pesar de que el crimen no se comete en territorio peruano, se puede aplicar las reglas del Código Penal. Y aquí se establecen las características para que este caso sea uno en donde se aplique las reglas del Código Penal peruano", aseveró.

En ese sentido, el letrado resaltó que se cumplen los requisitos para el sistema jurídico nacional pueda procesar a Cabrera.

"¿Cuáles son los requisitos? Que se haya cometido el delito por [un] peruano o en contra de [un] peruano; que el delito sea uno que tenga la gravedad suficiente para que haya extradición, más de dos años de pena privativa de libertad; que adicionalmente, por lo tanto, sea delito en ambos lugares; y que el autor del hecho ingrese a territorio peruano. Por lo tanto, en este caso, se cumplen todos los presupuestos", explicó.

Sin embargo, el penalista destacó que en nuestro sistema de justicia aún no existen elementos como para abrir un proceso contra el esposo de Sheylla Gutiérrez.

"Lamentablemente, no. ¿Por qué? Es una persona en calidad de sospechoso, pero hay una sospecha absolutamente leve. No tengo ningún dato objetivo que a esta persona se le vincule como presunto autor. El único dato objetivo es ser el esposo [...] Son sospechas, pero que no tienen un dato objetivo más allá de una razonabilidad, pero para la justicia la sola razonabilidad del argumento es insuficiente. Necesito prueba, elementos de prueba", sostuvo.

"En el caso peruano, para un delito como el homicidio de una mujer, feminicidio, [se] necesita algo más. Lo más importante: ¿cómo establezco que esta persona ha fallecido si no tengo una necropsia? Lamentablemente, en el Derecho, yo necesito data objetiva. Y esa data objetiva me tiene que llevar a establecer, presuntamente, que estamos ante una persona que ha cometido un delito y que esos elementos que me llevan a esa razonabilidad estén evidentemente acreditados. El gran problema de este caso, creo yo, no es que no se van a encontrar esos elementos, sino el tiempo en que esos elementos van a llegar a manos de la justicia peruana", agregó.

Por otro lado, Rodríguez indicó que las autoridades estadounidenses iniciarán la investigación por este caso "de todas maneras", sin ningún tipo de "coordinación" con el Perú.

"Ellos van a iniciar la investigación de todas maneras. Principio de territorialidad: se ha cometido un crimen y han encontrado lo que los norteamericanos siempre exigen, el cuerpo del delito. Se ha encontrado el cuerpo del delito y los expertos forenses siempre señalan [que] el cuerpo habla, es decir, la necropsia va a arrojar data de la muerte, circunstancias de la muerte. Va a arrojar, incluso, el modismo, cómo es que eventualmente esta persona habría sido asesinada, si van a encontrar restos fisiológicos", enfatizó.

Finalmente, el letrado indicó que la repatriación del cuerpo de Sheylla se dará después de que termine la necropsia en EE.UU.

"La repatriación del cuerpo es un derecho que tiene evidentemente la familia, los deudos, en la medida en que la muerte se haya producido por causa natural o acreditable a través de los certificados médicos. En este caso, al no ser esa la circunstancia, definitivamente se va a practicar una necropsia. Y esa necropsia, finalmente, va a darnos la información necesaria para poder establecer cómo es que se produjo la muerte de esta persona", sostuvo.

"Concluida la necropsia y cuando ya no se necesita el cuerpo a efectos de acreditar la comisión eventualmente de un acto criminal, allí recién procederá la repatriación", culminó. 

Te recomendamos

Informes RPP

De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú

Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que Perú enfrenta demoras mucho mayores que otros países para llevar un proyecto minero desde el descubrimiento hasta la producción, lo que frena inversiones y limita el crecimiento económico. Conoce cuáles son estos proyectos, los motivos y su impacto en la vida de los peruanos, en este informe de RPP Economía en colaboración con el IPE.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Sheylla Gutiérrez Jossimar Cabrera EE.UU. Perú feminicidio Julio Rodríguez

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA