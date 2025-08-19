Últimas Noticias
Podría ser condenada a muerte: una mujer peruana fue detenida en Bali con 1,4 kilos de cocaína

La mujer, no identificada, fue detenida el pasado 12 de agosto.
La mujer, no identificada, fue detenida el pasado 12 de agosto. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La Policía indonesia explicó que la mujer fue detenida el 12 de agosto, cuando intentó ingresar a Bali con droga escondida dentro de sus genitales y ropa interior. Indonesia contempla la pena de muerte para el tráfico de drogas.

Una mujer de 42 años, de nacionalidad peruana, fue detenida en Bali tras aterrizar en el aeropuerto internacional de la turística isla con 1 432,87 gramos de cocaína, un delito que Indonesia castiga hasta con la pena de muerte, según informaron este martes las autoridades del país asiático.

En un comunicado, la Policía explicó que la mujer fue detenida la noche del 12 de agosto, cuando intentó ingresar a Bali con los estupefacientes escondidos dentro de sus genitales y ropa interior, al terminar un viaje que inició en España el día anterior y que incluyó una breve parada en Qatar.

"Tras realizar una inspección, los agentes de aduanas sospecharon" de la acusada, por lo que pidieron una investigación más exhaustiva a la Unidad Antinarcóticos, cuyos funcionarios descubrieron la droga a través de imágenes de rayos X.

La detenida ocultó dentro de sus genitales un dildo que contenía 194 gramos de cocaína, mientras que el resto de los estupefacientes fue encontrado dentro de su ropa interior.

"También hallaron 85 pastillas de éxtasis de color naranja dentro del sujetador", prosigue el comunicado.

Según las averiguaciones, el caso comenzó a tejerse en abril a través de un chat de la web profunda, en el que un hombre coordinó con la mujer para que recibiera la droga en la ciudad española de Barcelona con la promesa de una recompensa de 20 000 dólares estadounidenses si lograba ingresarla a Bali.

Caso en investigación

La Policía está tras la pista de la persona que entregó la droga en España, así como de la red que recibiría a la peruana en Bali.

A finales de julio, la Justicia indonesia sentenció a siete años de prisión a una mujer argentina de 46 años por intentar ingresar cocaína oculta en su cuerpo a Bali, en la misma jornada en la que tres ciudadanos británicos recibieron una pena de un año de prisión, después de que la Policía hallara estupefacientes en sus maletas.

En los últimos meses, Indonesia, país que contempla la pena de muerte para el tráfico de drogas, ha aprobado repatriaciones de extranjeros condenados por delitos relacionados con sustancias ilícitas, en una inusual muestra de clemencia ante sentenciados por tráfico de estupefacientes.

Según el último informe sobre penas de muerte y ejecuciones de Amnistía Internacional, que data de 2024, la Justicia indonesia emitió 64 nuevas sentencias de muerte por delitos relacionados con las drogas en el año previo a la publicación del documento.

