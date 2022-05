Maduro confirmó hace unos días que solicitará una visa a Estados Unidos para ir a un festival de salsa en Nueva York | Fuente: AFP

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este martes a la Corona Española de tapar genocidios contra indígenas y africanos ocurridos durante la conquista española a América y ha pedido la condena de estos "crímenes".

"Ellos dicen que vinieron a civilizar y culturalizarnos, que nosotros éramos una especie de bárbaros. Lo dicen, es la ideología de la derecha, la Corona española, la ideología de los imperios", ha manifestado Maduro en una rueda de prensa en Caracas transmitida por el canal de televisión estatal.

Así, ha hecho hincapié en que "todavía la Corona de España niega los crímenes de genocidio masivo, de lesa humanidad, el arrase de nuestros pueblos originarios".

El mandatario ha afirmado que cuando el imperio español llegó a América se calcula que había unos 100 millones de habitantes de los pueblos originarios, y un siglo después solo quedaban unos 10 millones.

"Siempre se ha dicho que de la madre África salieron casi 100 millones de abuelos y abuelas, esclavizadas, y solo llegaron 50 millones vivos a la costas de América. Cuando llegó el imperio español, se calculan 100 millones de habitantes indígenas y al pasar apenas un siglo quedaban solamente 10 millones ¿Cómo se llama eso?", ha preguntado el presidente de Venezuela.





Maduro indicó en octubre que España tenía que pedir "perdón" a los pueblos de América Latina y el Caribe por los "crímenes" de la conquista de América, después de que el Papa Francisco o el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se expresaran en esta misma línea.

Por otro lado, Maduro se ha dirigido a los países latinoamericanos a favor de una unión: "Hoy desde Venezuela le decimos al pueblo de Ecuador, a los pueblos suramericanos, los tiempos grandes de unión están frente a nosotros", ha dicho.

Asimismo, el mandatario venezolano ha subrayado que Estados Unidos ha incitado a la "discriminación" de "pueblos enteros" ante la inminente exclusión de varios países de la Cumbre de las Américas. "El camino no puede ser la exclusión, la discriminación, discriminar a pueblos enteros como Venezuela, Cuba, Nicaragua", ha recalcado.

Así, ha asegurado que la voz de Venezuela llegará a la Cumbre de las Américas pese a la decisión de Estados Unidos de excluirla del evento.

Nicolás Maduro pedirá visa para ir a Nueva York

Nicolás Maduro reveló en un programa radial que solicitará la vista norteamericana para viajar junto a su esposa a un festival de salsa que se celebrará en Nueva York el próximo 11 de junio. Ello en el marco de un presunto acercamiento con Estados Unidos ante la situación global por la invasión rusa a Ucrania.

“Nos vamos Cilia (Flores) y yo, directo a Nueva York. Me esperan en Nueva York. A mí me gusta mucho Nueva York, yo conozco muy bien Nueva York, he manejado muchísimo en Nueva York”, declaró en el programa de radio difundido por NTN24.

(Con información de Europa Press)