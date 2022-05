Nicolás Maduro solicitará la visa norteamericana para viajar a Nueva York | Fuente: NTN24

Nicolás Maduro reveló en un programa radial que solicitará la vista norteamericana para viajar junto a su esposa a un festival de salsa que se celebrará en Nueva York el próximo 11 de junio. Ello en el marco de un presunto acercamiento con Estados Unidos ante la situación global por la invasión rusa a Ucrania.

“Nos vamos Cilia (Flores) y yo, directo a Nueva York. Me esperan en Nueva York. A mí me gusta mucho Nueva York, yo conozco muy bien Nueva York, he manejado muchísimo en Nueva York”, declaró en el programa de radio difundido por NTN24.

En esa línea, señaló que conoce bien los barrios de la Gran Manzana. "En el sur de Nueva York queda la Pequeña Italia, Ahí venden unos espaguetis mundiales. Y el Barrio Chino, Manhattan, el barrio puertorriqueño y el barrio dominicano. Ahí me la pasaba yo, en las calles de Nueva York", señaló con una música de salsa al fondo.

Cuando ya se escuchaban algunas risas por parte de los periodistas, Nicolás Maduro sorprendió con una declaración sobre Estados Unidos, mientras se ponía una de sus manos sobre su pecho.

"Mi saludo a toda la gente buena de los Estados Unidos de Norteamérica. Amamos a los Estados Unidos de Norteamérica. Por Estados Unidos lo que tenemos es amor", mencionó sosteniendo una mano sobre su pecho.



¿Coincidencias?

La posible visita de Nicolás Maduro a Nueva York el 11 de junio sería un día después de la Cumbre de las Américas, prevista entre el 6 y 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles. Recordar que Estados Unidos será anfitrión por primera vez desde 1994.

En la previa al evento, ya han existido declaraciones sobre la participación de los países.

El presidente de México, Manuel López Obrador pide a Joe Biden no excluir a ningún país de Cumbre de las Américas; mientras que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, señaló que Estados Unidos "se cree dueño de nuestros pueblos, de América Latina y el Caribe”.



