Venezuela atraviesa un alto pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años. | Fuente: AFP

El periodista peruano radicado en Estados Unidos, Jaime Bayly, afirmó que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, tenía planeado huir junto con su esposa, Cilia Flores, a Punta Cana en donde había adquirido una mansión de 18 millones de dólares pagada en efectivo. Según informó en su programa televisivo, el avión con el que iban a huir fue puesto por Vladimir Putin.

Bayly narró que Maduro hubiera huido al país centroamericano de no ser porque el plan de Juan Guaidó para recuperar la democracia en el país falló, pero su esposa si llegó a salir de Venezuela. "Maduro sacó a su mujer el martes 30 de abril de Caracas (…) Cilia Flores fue a Punta Cana en el bombardier Global Express que le mandó Putin", dijo en su programa.

El periodista reveló que la mansión adquirida se encuentra en la zona exclusiva de Cap Cana en complicidad del gobierno local. "Ahí está ahora la esposa de Maduro, y ahí se iba Maduro si lo sacaban”.

Negociaciones

Bayly apuntó que Vladimir Putin participó de las negociaciones entre Estados Unidos y la cúpula militar para sacar del poder a Maduro. Es ahí donde el mandatario ruso se comprometió a reconocer a Guaidó como presidente, siempre y cuando este último le pagara a Rusia todo lo que Venezuela le debe.

"Los americanos estaban dispuestos a adelantarle a Guaidó esos 20 mil millones de dólares para que le pagaran inmediatamente", dijo. También comentó que Putin le señaló a Maduro que no lo quería en su país. "Putin le había mandado un avión. Pero le dijo: 'No vengas a Rusia, aquí no te queremos'".

Golpe con falla

Bayly señaló que la Operación Libertad falló porque la inteligencia cubana interceptó las conversaciones que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, mantenía con los Estados Unidos.

Según contó, el plan estaba previsto para realizarse el 1 de mayo. "Padrino se había comprometido a respaldar a Guaidó, a encontrarse con Guaidó en La Carlota y movilizar a todas las Fuerzas Armadas en favor de Guaidó y dejar escapar a Maduro", dijo.

Sin embargo, la inteligencia cubana en Caracas detectó que estaba en marcha el plan, que por eso fue adelantado al 30 de abril, día en el que fracasó. "No se sabe si fue porque se acobardó o porque era una sobreactuación para contarle todo a Maduro o porque su petición fue denegada", dijo Bayly.