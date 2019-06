VIDEO | Esta es la entrevista completa que Nicolás Maduro intentó censurar

Entrevista de Jorge Ramos a Nicolás Maduro | Fuente: Univisión

El periodista Jorge Ramos de la cadena estadounidense Univision dio a conocer el domingo la entrevista completa que realizó al dictador venezolano Nicolás Maduro en febrero del 2019 y que este último intentó censurar.

El canal pudo recuperar el material audiovisual, con 17 minutos de registro, gracias a una filtración en el propio gobierno venezolano.

Desde el inicio de la entrevista se pudo observar como la tensión estuvo presente entre Jorge Ramos y Nicolás Maduro, sobre todo cuando el periodista le preguntó cómo llamarlo ya que no era el presidente legítimo de Venezuela ante el presidente interino Juan Guaidó y 52 países.

"Tú tienes una posición contra la revolución bolivariana, yo la respeto. Tú eres un opositor de derecha que vive en Estados Unidos, muy antirrevolucionario. No eres solo periodista Jorge. Trata de ser un poco más equilibrado, no asumas como posiciones firmes las mentiras de la oposición", dijo el dictador venezolano al hombre de prensa.

Desde ese momento Nicolás Maduro calificó a Jorge Ramos como opositor de derecha y a la entrevista como un debate, mientras afirmó que Venezuela tendrá que solucionar sus problemas internamente y "sin invasión o tutelaje" de los Estados Unidos.

"Es muy grave que tú me acuses a mí de asesinato, ahí están los juicios", afirmó el dictador venezolano sobre las denuncias de crímenes en su país que lo envuelven en un contexto de protestas de la oposición en las calles.

Ante la pregunta del número de presos políticos en Venezuela, Nicolás Maduro arremetió contra Jorge Ramos y rechazó que en su país se detiene a alguien por su pensamiento político.

"No dejes nada que no me lo voy a llevar. No me dejes tu basurita compadre. Agarra tu basurita Jorge Ramos. Mira ¿vienes a provocarme? Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación", aseguró Nicolás Maduro.

Jorge Ramos estuvo retenido en febrero junto al equipo de Univision más de dos horas en el palacio presidencial en Venezuela, después de que el mandatario se levantase abruptamente de la entrevista cuando el periodista le intentó mostrar un video donde se veían jóvenes comiendo de la basura.

"Esta entrevista te digo no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí, creo que es mejor suspenderla ¿oíste? Te agradezco todo. Hasta luego", finalizó el dictador venezolano.