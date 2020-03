La banda noruega se presentará en Lima por primera vez este 1 de septiembre. | Fuente: Difusión

A-ha, el trío ícono de new wave noruego, se presenta por primera vez en Lima. La confirmación de esta esperada banda se suma a la visita de otras leyendas del género como OMD, Erasure, Depeche Mode, The Psychedelic Furs, New Order y Echo & The Bunnymen, que pasaron por nuestro país recientemente.

Los intérpretes de “Take On Me” se presentarán este 1 de septiembre, en el Parque de la Exposición. La banda noruega que lideró las listas de pop en todo el mundo durante los 80, llegará en el marco del 35 aniversario de su álbum debut y muy influyente, "Hunting High And Low" (1985) y su clásico éxito “Take On Me”.

Con más de 55 millones de discos vendidos, Morten Harket (vocalista), Magne Furuhomen (teclados) y Pal Waaktaar-Savoy (guitarra), siguen siendo una de las agrupaciones más emblemáticas del mundo, y que nunca mostró rechazo en volver a visitar su pasado colectivo. A principios del 2018, la gira de MTV Unplugged demostró que sus temas podían tener una nueva configuración y seguir siendo tan impactantes como siempre lo fueron.

La noticia de que A-ha presentaría su álbum debut "Hunting High And Low" en vivo fue una grata es inesperada sorpresa, tanto para sus seguidores como para los amantes del género. La banda aceptó el reto que significa asumir el álbum completo en vivo y mantenerse fiel a su espíritu audaz.

“No hay una canción en ese álbum que no tengamos ganas de tocar en vivo. Grabar "Hunting High And Low" fue un momento tan decisivo y emocionante para nuestra carrera que revisitarlo, treinta años más tarde, se siente como una inspiración más que una obligación”, comentaron Magne Fuuhomen y Morten Harket, en una reciente entrevista.

Como se recuerda, la banda alcanzó un éxito inesperado con el lanzamiento de "Hunting High And Low", en 1985. El single “Take On Me”, de la mano del veterano del negocio de la música británica, Alan Tarney, y un video que cautivó a millones, colocó el disco entre los más vendidos y exitosos de sus tiempos.

Las entradas para el concierto estarán disponibles, en preventa Interbank, el 14 y 15 de marzo. La venta general iniciará el lunes 16, a través de Teleticket.

Precio de entradas con 25% de descuento:

Campo A: S/320

Campo B: S/140