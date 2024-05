Aventura, con Romeo Santos, vuelve al Perú tras 14 años en su gira de despedida

Después de 14 años de ausencia, Aventura, con Romeo Santos, regresa al Perú para despedirse de su público. Los indiscutibles Reyes de la Bachata ofrecerán un único concierto el miércoles 16 de octubre en el Estadio Nacional, como parte de su tour Cerrando ciclos. Este evento marcará el adiós del grupo luego de 31 años de éxitos.



Pese a la separación, Romeo Santos, Lenny, Max y Henry jamás cerraron su historia juntos. Por ello, han decidido reunirse después de tantos años con el propósito de agradecer a sus incondicionales fanáticos. La última vez que la agrupación original deleitó a sus seguidores peruanos fue el 12 de mayo de 2010.

Romeo Santos anunció en febrero su gira 'Cerrando ciclos' junto al grupo Aventura.Fuente: Instagram: @aventura

¿Por qué se despide Aventura?

Romeo Santos anunció el pasado 27 de febrero su nueva gira Cerrando ciclos junto al grupo Aventura, reencontrándose luego de cinco años tras una presentación en vivo en los Latin Billboard 2019. En aquella ocasión, el Rey de la Bachata, en compañía de sus colegas, interpretó los temas La demanda e Inmortal del disco Utopía.



“Este año hay algo que debo realizar (…) Quiero que me acompañen en una jornada donde estaré cerrando ciclos definitivamente. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisioneros del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas”, expresó en una publicación.

Aventura, con Romeo Santos, son conocidos por temas como 'Por un segundo', 'Los infieles' y 'Dile al amor', entre otros.Fuente: Instagram: @aventura

¿Dónde y cuándo será el último concierto de Aventura en Perú?

Aventura, con Romeo Santos, ofrecerá un espectáculo donde repasarán sus mejores temas, como Por un segundo, Los infieles, Dile al amor, La boda, El desprecio, Mi niña cambió, Obsesión, entre muchos otros.



La cita es el próximo 16 de octubre de 2024 en el Estadio Nacional. Tras este show, Aventura se despide de los escenarios.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis