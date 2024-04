Jonas Brothers en Lima: una noche electrizante a pesar de las fallas técnicas [CRÓNICA]

En mayo de 2009, Joe, Kevin y Nick Jonas hicieron su primera visita a Perú cuando aún estaban en la adolescencia. Quince años después, ya pasados los treinta, convertidos en padres y con una carrera musical que abarca casi dos décadas, regresaron para ofrecer una presentación en Lima, una de las muchas paradas de una extensa gira mundial que celebra sus cinco últimos discos de estudio.



El escenario del Costa 21 fue el lugar de encuentro para el único concierto que Jonas Brothers ofreció en Lima, catorce años después de su última visita. En aquella ocasión, llegaron acompañados por el elenco de Camp Rock 2, en un momento marcado por la incertidumbre sobre la salud de Demi Lovato, quien lamentablemente no pudo asistir debido a su ingreso en rehabilitación.



El último domingo, esos problemas han quedado en el pasado. Durante casi tres horas de concierto, los hermanos Jonas repasaron buena parte de su discografía, incluyendo canciones lanzadas en solitario por Joe y Nick, durante la separación de la banda en octubre de 2013. Precisamente, Jealous de Nick y Cake by the Ocean de Joe con DNCE fueron especialmente aclamadas por el público.



Los Jonas cantaron desde S.O.S. y Vacation Eyes hasta Lovebug y Burnin' Up. También hubo un momento para recordar los temas que interpretaron en la primera película de Camp Rock, Gotta Find You, Introducing Me y Play My Music. La sorpresa de la noche fue A Hard Day's Night, un cover de The Beatles.



Cerca de la mitad del show, después de un descanso de diez minutos, surgieron problemas con el sonido que impidieron el regreso de Joe, Kevin y Nick al escenario. Ante la impaciencia del público, la producción pidió a las fans que mantuvieran la calma mientras solucionaban el inconveniente. Después de otros diez minutos, la banda finalmente pudo reanudar la presentación.



El público que asistió al único concierto en Perú estaba mayormente conformado por jonatics, como se les conoce a las fans de los hermanos Jonas, entre sus 30 y 40 años, que acamparon por días para reservar el espacio más cerca al escenario. Además, se observó la presencia de madres de familia que, por unas horas, revivieron su juventud al disfrutar de los éxitos de la banda.

