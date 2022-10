Victoria Legrand y Alex Scally conforman el dúo de dream pop. | Fuente: Beach House

Un concierto de Beach House podría describirse como la luz en la oscuridad. Sus melodías, propias del dream pop, son un arrullo para todo aquel que lo escucha. Para el dúo, conformado por Victoria Legrand y Alex Scally, nada debe importar más que recibir la música con los corazones abiertos, quizá por esa razón una cortina de humo y un juego de luces no deja verlos en sus presentaciones.

La banda, que se formó en el 2004 en Baltimore (Estados Unidos), ha desarrollado grandes discos de estudio a lo largo de su carrera. De su trabajo destacan los álbumes “Teen Dream” (2010), “Bloom” (2012), “Depression Cherry” (2015), y “One Twice Melody” (2022), último álbum que los lleva de gira mundial y los traerá a la capital el próximo 8 de noviembre. Sobre su presentación, su último disco, el cine, la música y las redes sociales, conversamos vía zoom con Victoria Legrand, voz y teclado de la banda.

El álbum “Once Twice Melody” es ambicioso. ¿Qué pasaba en tu vida en el momento de creación que influenció en el proceso creativo?

Creo que para todas las personas del mundo la pandemia fue una época difícil. Pero una cosa sí era la misma: la música, desde que Alex y yo nos conocemos, siempre fue la forma que tenemos para expresarnos. Para expresar nuestras existencias y nuestras experiencias de vida. Así que cuando empezamos "Once Twice Melody”, que fue antes de la pandemia, entre el 2018 y el 2019, empezamos ese viaje de trabajar las canciones para el disco. Pero nada cambió en términos de cómo usamos música y cómo la música nos usa a nosotros. Pero ¿cambiamos durante los últimos años? Claro que sí. Hacer este disco fue una experiencia increíblemente intensa y hacer cada álbum ha sido intenso a su manera. Pero este, particularmente, no volverá a ocurrir de la misma forma. Este disco no se volvería a hacer de la misma forma. Fue lo que fue. No creo que podamos estar tan aislados como lo estuvimos mientras lo compusimos.

¿Encuentras diferencias entre el Beach House de ahora con el de sus inicios?

Creo que en el interior Beach House como banda, como entidad artística, hay muchas formas y tamaños. Creo que aún somos muy capaces de crear multiversos muy íntimos, pero también obras a una escala mucho mayor. Y creo que ahora que salimos a tocar fuera, como allá en Perú, podemos ofrecer un gran show. Trabajamos muy duro en toda la producción, en el desarrollo de la narrativa, las luces, las siluetas. Podemos ser muy grandes y muy pequeños e íntimos a la vez. Por eso digo que Beach House son muchas formas y tamaños.

¿Ustedes suelen crear nuevas canciones durante sus giras o prefieren hacerlo en un momento tranquilo?

Usualmente cuando tocas en festivales no puedes tocar todas las canciones que quieres como en un show único. En festivales tienes máximo una hora de tiempo. Y por eso intentamos incluir canciones del pasado y nuevas canciones. Tratamos siempre de por lo menos tocar una o dos canciones de cada álbum. Y para Sudamérica de todas maneras vamos a recuperar un par de temas que no hemos tocado en mucho tiempo. Porque es muy raro y especial poder estar allá, y sentimos que queremos hacer algo más de lo que estamos haciendo en Estados Unidos. ¡Es muy especial estar en Perú, donde nunca hemos estado!

Beach House se formó en el 2004 en Baltimore, Estados Unidos. | Fuente: Beach House

Revisé el ‘setlist creator’ que tienen en su página web. ¿Cuál es la canción más pedida por sus fanáticos peruanos?

¡Esa es una muy buena pregunta! [Risas] Espera, déjame preguntar. ¿Me estás bromeando? [Nota: En este momento, Victoria se detiene a buscar en su celular sus accesos a la página web, pero no logra encontrarlo y se queda con la intriga de cuál es la canción más pedida.]

Vi tu post en Instagram sobre la partida de Jean-Luc Godard. ¿Qué tan importante fue el cineasta para tu vida y música?

Bueno, yo soy mitad francesa y viví allí por mucho tiempo. Godard es un tesoro nacional. Pero también revolucionó y provocó un efecto profundo en la forma de contar historias mediante el celuloide. Alex y yo conectamos mucho a través de las películas que nos gustan a ambos, y realmente nos gustaría hacer más música para películas a medida que envejecemos. Creo que cuando tenía 17 o 18 años una de las primeras películas que amé de Godard fue “Vivir su vida”. Y tuvo un impacto en mí, como mujer joven, me pareció realmente hermosa, me conmovió muchísimo. Tuve un gran efecto. Y no sé si te has dado cuenta, pero en la canción “Equal Mind” nosotros ‘sampleamos’ un pequeñísima parte de sus voces al inicio. Así que eso es. Una película puede tener un impacto enorme de maneras muy extrañas. Verla a los 16 años de edad y no olvidarla nunca más. Creo que Godard impactó a muchas personas de esa manera.

¿Cuál es tu película favorita de Godard?

Mmm diría que esa [“Vivir su vida”]. Y posiblemente… mi tío era Michel Legrand, que murió hace un par de años, y él estuvo en una película… pero no, “Vivir su vida” es mi favorita.

La nueva ley en Estados Unidos prohíbe, en ciertos estados, que las mujeres se practiquen un aborto seguro. ¿Qué nos espera a las mujeres si las mentes conservadoras prevalecen?

Esa es una muy buena pregunta. Yo realmente espero que las mentes conservadoras no prevalezcan. Pero sí creo que las mujeres son increíblemente poderosas y resilientes. Y que debemos apoyarnos unas a otras. Creo que nadie tiene el derecho de decirte qué hacer con tu cuerpo. Es una agresión absolutamente violenta arrebatarnos derechos a las mujeres, poner nuestras vidas en peligro. Pero si se diera una situación en la que, como tú dices, se imponga el conservadurismo, yo creo que las mujeres seguirán apoyándose entre ellas y encontrarán maneras de controlar sus propios cuerpos. Y eso es una tragedia también, porque las mujeres continuarán haciéndolo y ojalá que sea sin daños. Cuando te metes con un derecho como este, te metes con la seguridad de la mujer también. Creo que cada mujer que ha pasado por esta experiencia del aborto o del embarazo sabe que es una elección muy personal, y nadie tiene el derecho de pasar sobre ella. Así que debemos seguir luchando y apoyándonos.





He visto que suben contenido en TikTok, ¿es esta red social una oportunidad?

Creo que TikTok es una cosa rara. No lo describiría como una oportunidad, sino como esta cosa que todos quieren. Es todo por el loco algoritmo. No tenemos ningún control sobre eso. Simplemente vemos cómo una canción como “Space Song” se dispara como loca, como un espiral a través del universo. Así que está completamente fuera de nuestro control. Es una cosa medio insana esa (risas). Con “Space Song” no tenemos mucho por hacer. Pero también hay otros temas como “Wildflower” o “Wherever You Go” que parecen también estar creciendo mucho allí. Pero sí vemos que muchas grandes disqueras están intentando artificial y superficialmente que pasen cosas en TikTok con sus artistas, o incluso alientan a sus artistas a que se hagan virales. Pero nosotros nunca buscamos eso. Nunca buscamos ser virales. Simplemente pasa. Lo vemos más como algo un poco divertido y ridículo que ha crecido mucho. Está por fuera de nosotros… Pero sí, vamos a tocar “Space Song”, cosas de “OTM”, de “Bloom”, de “Teen Dream”. Quizá algo de “Devotion”. Trataremos de llevar toda la energía y el amor posibles.

¿Qué expectativas tienes con el concierto en Perú?

No tengo otra expectativa que estar muy emocionada de conocer un nuevo lugar. Nuestros corazones van a estar muy abiertos. Somos muy afortunados de poder ir. Y creo que solo tendremos 36 horas o algo así, es muy rápido todo. Estaremos con los ojos y los corazones abiertos.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.