Billy Idol dará concierto en Lima el próximo 4 de setiembre | Fuente: Facebook Billy Idol

El artista británico Billy Idol, ícono del rock inglés de los 80, llegará a Lima para brindar un concierto en el Arena Perú el próximo 4 de setiembre, según ha confirmado el veterano rockero en sus redes sociales. Las entradas estarán a la venta desde este sábado 11 de junio en los módulos de Teleticket y a través de su página web.

Billy Idol, recordado por clásicos como “Dancing With Myself”, "Rebel Yell", “Eyes Without a Face”o “White Wedding”, inició la gira The Roadside Tour 2022 para presentar su última producción lanzada el año pasado, "The Roadside", la número 17 de su carrera que inició en los 70 con la banda punk "Generation X".

La gira pasará por diversos países como Alemania, EE.UU. y Reino Unido. En Latinoamérica, Billy Idol se presentará primero en Chile el 1 de setiembre, el 4 de setiembre en nuestro país y seguirá el tour por Brasil y y Argentina, el 9 y 11 de setiembre.

Extensa carrera

William Broad tomó su nombre artístico, Billy Idol, tras su paso por su primera banda formada en 1976. Luego formó la banda punk "Generation X" por influencia de los Sex Pistols de quienes era seguidor. Con su grupo lanzó tres álbumes de estudio hasta su separación en 1981.

En los 80, Billy Idol se traslada a Nueva York donde su primer álbum solista obtiene gran éxito por canciones como “Dancing With Myself” o “White Wedding”. Su segundo disco, Rebel Yell, de 1984, consolida su éxito mundial con clásicos como "Eyes Without a Face", "Flesh for Fantasy" o el single "Rebel Yell".

Luego de varios años y tras superar algunos problemas de salud, Billy Idol regresó a los estudios en 2014 para grabar el álbum "Kings & Queens of the Underground". En 2020, grabó la colaboración "Night Crawling" con Miley Cyrus, para su álbum "Plastic Hearts".

Este año, Billy Idol se presentará en el festival Rock in Rio, el 9 de setiembre, junto a artistas como Green Day, Iron Maiden y Megadeth.





