Green Day, Bill Idol y Avril Lavigne se suman a la cartelera del Rock in Río | Fuente: Facebook | Rock in Río

Green Day, Billy Idol y Avril Lavigne fueron confirmados en la cartelera del festival internacional Rock in Río 2022, que inicialmente, estaba previsto para setiembre y octubre de 2021, sin embargo la pandemia por la COVID-19 obligó a aplazarlo.

En noviembre, los organizadores habían anunciado a la mítica banda estadounidense Guns N' Roses y el grupo italiano Måneskin, ganador del último festival de Eurovisión.

Un mes antes, también confirmaron a la cantante cubana Camila Cabello y a la banda británica Bastille para presentarse el mismo día que lo ingleses de Coldplay, una de las pricipales atracciones que también llegará a Perú.

LOS PRIMEROS CONFIRMADOS

Las primeras estrellas anunciadas fueron la estadounidense Demi Lovato, el canadiense Justin Bieber y la banda británica Iron Maiden. La cantautora británica Dua Lipa, en tanto, será la artista principal del 11 de septiembre y la encargada de cerrar el telón del evento.

Las bandas Megadeth y Dream Theater, el rapero Post Malone y el cantante Jason Derulo, todos estadounidenses, son otros de los nombres confirmados para la próxima edición del evento que también tendrá a la banda Sepultura.

FECHAS



El evento musical en Río de Janeiro tendrá siete noches de conciertos los días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2022 en la llamada "Ciudad del Rock" que los organizadores volverán a montar nuevamente en el Parque Olímpico.

En 35 años de vida el festival ha realizado 20 ediciones en Río de Janeiro, Lisboa, Madrid y Las Vegas, 119 días de conciertos y 2.338 atracciones musicales, vistas por unos 10,2 millones de espectadores.

.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x20 Spider-Man No Way Home LA PREVIA (porque ya no podemos esperar más)

Para ti que ya compraste tus entradas para el estreno de Spider-Man No Way Home, nos metemos una conversa a manera de PREVIA para calentar el ambiente antes del regreso del amigo Spidey. Y como te gusta: 33 minutazos SIN SPOILERS y luego de eso filtraciones a full y todo lo que esperamos de esta nueva película que promete ser un antes y después (¿o no?) en la vida de Peter Parker.