Las entradas estarán en preventa con el 15% de descuento, exclusivo con tarjetas Interbank, desde el viernes 15 al domingo 17 de marzo. | Fuente: Flickr

Original de Nueva Jersey, la banda de rock llegará a la capital peruana para interpretar lo mejor de su repertorio y, también, para deleitar a su público con sus nuevas canciones. La cita será el 2 de octubre, en el Estado Nacional.

Desde sus inicios, en 1983, Bon Jovi se ha ganado su lugar en el mundo del rock. Su más reciente trabajo discográfico, “This House is not for sale” no ha sido la excepción, pues ha llegado al tope de los charts mundiales, logrando su sexto sencillo n°1 en Estados Unidos.

Este nuevo álbum contiene canciones como “This house is not for sale”, “Knockout”, “Labour of Love”, “Born again tomorrow” y “Roller Coaster”, entre otras.

El espectáculo contará con varios invitados especiales, entre ellos, la banda Goo goo Dolls, quienes han realizado recientemente una serie de conciertos y giras, interpretando éxitos clásicos como “Iris” y “Name”.

Si quieres comprar tus entradas con anticipación, el 15 de marzo inicia la pre-venta en Teleticket. Estos son los precios de las entradas según el sector.