Camila Cabello participó como estrella invitada del concierto de Coldplay en Perú. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Mauro Pimentel

La cantante Camila Cabello fue la estrella invitada a los conciertos que la banda Coldplay ofreció en Lima, el pasado 13 y 14 de septiembre. Luego de sus presentaciones, la intérprete de "Havana" publicó en sus redes sociales una imagen en la que expresaba su cariño al público peruano.



"Familia de Perú, te amo", escribió la artista cubanoestadounidense en la descripción de una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram. En ella, aparece con el enterizo floreado que vistió durante su espectáculo en el Estadio Nacional, lugar en el que calentó motores antes de que el grupo británico se adueñara de la jornada.

Durante su show en Lima, Camila Cabello entonó temas clásicos de su repertorio como "Bam Bam" y "Señorita", y consiguió poner al tope las expectativas de los 40 mil asistentes, que después cantaron a viva voz las canciones de Coldplay. Antes de su llegada a nuestro país, la cantante se presentó en el festival Rock in Río, que se realizó en Brasil.

Mientras estuvo en la capital, Camila Cabello firmó autógrafos a sus fans, como lo registraron muchos usuarios en redes sociales, y también paseó por las calles del distrito de Barranco y comió en el restaurante Central.

Camila Cabello fue la telonera de Coldplay durante su concierto en Lima. | Fuente: Instagram / Camila Cabello

Camila Cabello confirmó relación con Austin Kevitch

Después de terminar su relación con Shawn Mendes, Camila Cabello fue vista con su nueva pareja. ¿De quién se trata? Es Austin Kevitch. Los paparazzi los fotografiaron paseando por Los Ángeles (EE.UU.), tomados de la mano.

Muchos conocen a la cantante; sin embargo, poco se sabe Kevitch. De acuerdo con sus redes sociales, es CEO y fundador de una aplicación de citas llamado ‘Lox Club’. Esta 'app' va dirigida a judíos de un alto estrato social y solo funciona en las ciudades estadounidenses de Nueva York, Miami y LA.

De momento no se sabe cómo se conocieron, pero los fanáticos de Camila Cabello se dieron cuenta de que Austin Kevitch es amigo de Nicholas Galitzine, protagonista de la película ‘Cenicienta’ en la que la artista de 25 años también participa. Por ello, se especula que es probable que él los haya presentado.

Antes de salir con Austin, Camila Cabello tuvo una relación de dos años con el cantante Shawn Mendes, después de que hicieran una colaboración por segunda ocasión, esta vez en el single de 2019, 'Senorita'. Ambos se conocían desde antes y ya habían lanzado el sencillo, 'I Know What You Did Last Summer', en 2015.









NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 18 David Cronenberg y su nueva carne: una conversación sobre "Crímenes del futuro"

¡Volvió el maestro! La plataforma MUBI estrenó la última película del canadiense David Cronenberg. Renato León charla con los directores de cine peruano Gisella Barthe y Claudio Cordero sobre este perturbador y a la vez fascinante filme. ¿Obra maestra? Escucha y saca tus propias conclusiones.