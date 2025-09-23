Carl Cox en Lima: leyenda de la música electrónica regresa en noviembre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El DJ y productor Carl Cox regresará a Lima en noviembre para protagonizar el Carl Cox – Sunset Open Air, un espectáculo que promete ser una de las citas electrónicas más importantes del año. El evento se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre en el Paradiso – Club Cultural Deportivo Lima, en Chorrillos.

El formato Sunset Open Air ofrece un encuentro único: música electrónica en vivo, al aire libre y con la energía del atardecer limeño frente al mar. Esta será la primera vez que Paradiso abra su carpa para este tipo de show, convirtiéndose en un nuevo espacio cultural y de entretenimiento en la capital.

El evento, que cuenta con el auspicio de Studio92, está a cargo de Vastion Group y Masterlive, productoras que unen esfuerzos por primera vez en Perú para elevar el nivel de los conciertos en el país con experiencias memorables y de estándar internacional.

Entradas y precios a ver a Carl Cox en Lima

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 26 de septiembre a las 10 a.m. en Teleticket. Los clientes de Banco Falabella podrán acceder a un 15% de descuento pagando con tarjetas CMR.

Preventa (con 15% de descuento)

VIP: S/ 282

General: S/ 130

Precio regular

VIP: S/ 282

General: S/ 153

Carl Cox: una leyenda viva

Con más de tres décadas de carrera, Carl Cox es un referente absoluto de la música electrónica. Ha marcado hitos como su actuación en el Love Parade de Berlín frente a un millón de personas, su show en las Pirámides de Egipto, su inolvidable presentación en Central Park, Nueva York, y su histórica residencia de 15 años en Space Ibiza, considerada un templo del clubbing mundial.

Pionero del rave británico, Cox se mantiene vigente gracias a su versatilidad: puede crear atmósferas íntimas en un club underground o desatar la euforia en estadios multitudinarios, moviéndose entre el house más cálido y el techno más contundente. Su capacidad para reinventarse y conectar con el público lo ha convertido en uno de los DJs más respetados e innovadores del planeta.

