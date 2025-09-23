Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Carl Cox en Lima: leyenda de la música electrónica regresa en noviembre

Carl Cox es un DJ británico, leyenda mundial de la música electrónica, con más de 30 años de trayectoria en los escenarios.
Carl Cox es un DJ británico, leyenda mundial de la música electrónica, con más de 30 años de trayectoria en los escenarios. | Fuente: Masterlive Perú
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El ícono mundial de la música electrónica ofrecerá un show en formato sunset open air el 16 de noviembre en Paradiso, Chorrillos. Este concierto es auspiciado por Studio92.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El DJ y productor Carl Cox regresará a Lima en noviembre para protagonizar el Carl Cox – Sunset Open Air, un espectáculo que promete ser una de las citas electrónicas más importantes del año. El evento se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre en el Paradiso – Club Cultural Deportivo Lima, en Chorrillos.

El formato Sunset Open Air ofrece un encuentro único: música electrónica en vivo, al aire libre y con la energía del atardecer limeño frente al mar. Esta será la primera vez que Paradiso abra su carpa para este tipo de show, convirtiéndose en un nuevo espacio cultural y de entretenimiento en la capital.

El evento, que cuenta con el auspicio de Studio92, está a cargo de Vastion Group y Masterlive, productoras que unen esfuerzos por primera vez en Perú para elevar el nivel de los conciertos en el país con experiencias memorables y de estándar internacional.

El concierto de Carl Cox será el domingo 16 de noviembre en Paradiso, Chorrillos, en formato sunset open air frente al mar.

El concierto de Carl Cox será el domingo 16 de noviembre en Paradiso, Chorrillos, en formato sunset open air frente al mar.Fuente: Masterlive Perú

Entradas y precios a ver a Carl Cox en Lima

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 26 de septiembre a las 10 a.m. en Teleticket. Los clientes de Banco Falabella podrán acceder a un 15% de descuento pagando con tarjetas CMR.

Preventa (con 15% de descuento)

  • VIP: S/ 282
  • General: S/ 130

Precio regular

  • VIP: S/ 282
  • General: S/ 153
Las entradas para ver a Carl Cox en Lima van desde S/130 y el show es auspiciado por Studio92. Disponibles en Teleticket.

Las entradas para ver a Carl Cox en Lima van desde S/130 y el show es auspiciado por Studio92. Disponibles en Teleticket.Fuente: Masterlive Perú

Carl Cox: una leyenda viva

Con más de tres décadas de carrera, Carl Cox es un referente absoluto de la música electrónica. Ha marcado hitos como su actuación en el Love Parade de Berlín frente a un millón de personas, su show en las Pirámides de Egipto, su inolvidable presentación en Central Park, Nueva York, y su histórica residencia de 15 años en Space Ibiza, considerada un templo del clubbing mundial.

Pionero del rave británico, Cox se mantiene vigente gracias a su versatilidad: puede crear atmósferas íntimas en un club underground o desatar la euforia en estadios multitudinarios, moviéndose entre el house más cálido y el techno más contundente. Su capacidad para reinventarse y conectar con el público lo ha convertido en uno de los DJs más respetados e innovadores del planeta.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER+ 08 El documental de Britney Spears

Diego y Lucía comentan "Britney vs Spears", el documental de la Princesa del Pop. ¿Qué pasó realmente con la superestrella de la música? ¿Es realmente bueno el documental? Te guste o no el pop, es imposible ser indiferente con respecto a esta historia.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Carl Cox en Lima Carl Cox Conciertos 2025

Más sobre Conciertos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA