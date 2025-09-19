Danny Ocean en Lima: setlist de canciones, horarios y todo sobre su esperado concierto en Costa 21

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Danny Ocean estará en Lima. El cantautor y compositor venezolano, conocido por sus canciones mezclando pop, reguetón y ritmo urbanos, regresará a nuestro país, gracias al auspicio de radio La Zona, para un esperado concierto este sábado 20 de setiembre en el Multiespacio Costa 21 en el circuito de playas de la Costa Verde en Magdalena.

El artista de 33 años, nominado dos veces al Latín Grammy por su exitosa canción Me rehúso, vendrá nuevamente al Perú como parte de su gira Reflexa Tour 2025 con el fin de interpretar sus populares —y pegajosos— temas que han marcado su carrera musical.

Acumulando más de 1,6 billones de reproducciones en Spotify y 1,8 billones de vistas en YouTube, Daniel Alejandro Morales Reyes, ​ conocido artísticamente como Danny Ocean, promete hacer un show cargado de energía, bailes y emociones con el objetivo de hacer vibrar a los miles de asistentes luego de tres años de su último show en junio de 2022.

El cantante, quien también lanzó sus exitosos temas Dembow y Vuelve (de la mano de Atlantic Records), ha venido revolucionando la industria musical latina generando millones de ventas de sus discos y haciendo que su música en diversas radios de Latinoamérica. A continuación, revisa todos los detalles de su esperado concierto.

El venezolano Danny Ocean vuelve al Perú luego de tres años de su último concierto. | Fuente: Facebook (Danny Ocean)

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de Danny Ocean en Lima?

El concierto de Danny Ocean, con el auspicio de radio La Zona, se llevará a cabo este sábado 20 de setiembre en el Multiespacio Costa 21, un recinto al aire libre ubicado en la Costa Verde en el distrito de Magdalena del Mar.

Horarios para el concierto de Danny Ocean en Lima

Veltrac Music, empresa organizadora del concierto de Danny Ocean en Lima, confirmó en sus redes sociales que las puertas de Costa 21 abrirán a las 5:00 p.m., mientras que el espectáculo comenzará a las 9:00 p.m. y finalizará a las 11:00 p.m.

Precios de entradas para el concierto de Danny Ocean en Lima

Por medio de sus redes sociales, Veltrac Music anunció este viernes la venta de las últimas entradas para el concierto de Danny Ocean en Lima. La productora confirmó que solo quedan entradas para el precio regular en la página web de Teleticket en las siguientes zonas:

Platinum. S/ 389.



S/ 389. VIP. S/ 239.



S/ 239. General. S/ 149.



S/ 149. Conadis. S/ 311.20.

¿Cuál es el posible setlist del concierto de Danny Ocean en Lima?

Este es el posible setlist del concierto de Danny Ocean en Costa 21, basado en el concierto que el artista ofreció en Ecuador, con una selección de sus grandes éxitos que marcaron su carrera musical.

Mónaco (LAGOS cover)

Epa Wei

Volare

AMOR

Miedito o qué? / Brisa

Ley universal

Báilame

La idea de amarme

Fuera del mercado

Cero condiciones / Veneno

Istanbul / Vuelve

Cuando me acerco a ti

Por La Pequeña Venecia / Escala En Panama

Ferrari

Dime tú

Detente (Mike Bahía cover)

Binikini / Oye Mi Amor

Swing

Dembow

Me rehúso



Rutas de acceso para el concierto de Danny Ocean en Lima

Primera ruta: San Miguel - Villa El Salvador

Avenidas: El Ejército, Pardo, Alfredo Benavides, Los Héroes, Tomás Marsano, Miguel Iglesias y Revolución.

Segunda ruta: San Miguel - San juan de Lurigancho

Avenidas: Brasil, Alfonso Ugarte, Próceres de Independencia y Santa Rosa.

Ruta de accesos para el concierto de Danny Ocean en Costa 21.Fuente: Instagram (veltracmusic)

Recomendaciones para el concierto de Danny Ocean en Lima

Para garantizar una experiencia segura y agradable, Veltrac Music sugiere:

Llegar al concierto en transporte público ya que puede ser más práctico.



No adquirir entradas en reventa y de cortesía, podrían ser salsas y la productora no se responsabilizará.



Si decides llevar mochila, ten en cuenta que será revisada al ingresar.



Lleva únicamente lo esencial y evitar portar objetos de valor por seguridad.



Ten tu DNI a la mano, ya que podrá ser requerido en caso de cualquier eventualidad.



Los menores de edad, deben ingresar acompañados de un adulto, ambos con entrada válida.



Identifica la salida de emergencia más cercana al ingresar al recinto.



En lugar cuenta con seguridad y servicio médico para cualquier emergencia.



Descarga tu entrada digital con anticipación para evitar demorar en las filas o imprime tu entrada.



Usa el estacionamiento disponible (no administrado por Veltrac Music).



Venta del merchandasing oficial de Danny Ocean en el venue.

Danny Ocean estará en Lima el 20 de setiembre como parte de su gira Reflexa Tour 2025.Fuente: Instagram (veltracmusic)

Objetos prohibidos en el concierto de Danny Ocean en Lima

Cámaras con lentes intercambiables, filmadoras y dispositivos de grabación.



Alimentos y bebidas.



Envases de cualquier tipo (tappers, tomatodos, latas, entre otros).



Armas u objetos cortantes.



Selfie sticks, trípodes y similares.



Punteros láser o luced led.



Drones.



Carteles y banderas de gran tamaño.



Cualquier objeto que representa un riesgo.

