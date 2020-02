The Lumineers, banda cuya música forma parte del soundtrack de "Game of Thrones", tocará en Perú

La banda The Lumineers tocará un concierto en abril. | Fuente: Difusión

Los melómanos peruanos pueden escoger entre una variedad de conciertos este año. Shows de salsa, rock clásico y pop ya han sido anunciados. Esta vez, tocó el turno del folk con la banda The Lumineers que se presentará por primera vez en el país con un recital acústico.



Los fundadores del grupo ─Wesley Schultz (voces y guitarra) y Jeremiah Fraites (batería, percusión y piano) tocarán el próximo 7 de abril en Domos Art. El dúo llega para promocionar su último disco "III", que está presentado en tres capítulos, cada uno centrado en un personaje principal de una familia ficticia conocida como Sparks, que abarca tres generaciones en la historia del álbum.

El disco mezcla temas emocionales y crudos, con melodías llamativas, voces expresivas y un sonido acústico característico. De la mano, The Lumineers presentó la "III", película estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2019. En correspondencia con las 10 canciones del álbum, la cinta explora la adicción de más de tres generaciones de una familia de clase trabajadora en Estados Unidos.

Entre los temas de su tercer disco destacan "Gloria", que ha ganado elogios de la crítica, y "Life in the City", que encabezó la lista de Radio AAA. El grupo, además, es conocido porque su canción "Nightshade" se incluye en el álbum "For The Throne" que acompañó la última temporada de "Game of Thrones".

Su discografía incluye "The Lumineers" (2012), disco homónimo, con el sencillo "Ho Hey" que recibió la certificación de triple platino el 2018. Y "Cleopatra" (2016), que obtuvo la certificación de platino y el número uno en el Billboard top 200.

La banda folk, nominada dos veces al los Grammy, llegará a Perú como parte de su gira "III The World Tour" que incluirá diferentes países de Sudamérica.

MÁS INFORMACIÓN

Fecha: Martes 7 de abril.

Lugar: Domos Art, San Miguel.

Entradas: A partir del 28 de febrero en Teleticket.