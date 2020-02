Laura Pergolizzi, más conocida como LP, regresa a Lima. | Fuente: Difusión 3 Puntos

Conocida como LP, Laura Pergolizzi es una de las grandes sensaciones musicales haciéndose conocida por su tema "Lost On You". Antes de crear su propia música, compuso canciones para los Backstreet Boys, Rihanna y Christina Aguilera. Ella visitó el Perú, por primera vez, a fines del año pasado agotando entradas al segundo día de ponerse en venta. La artista confirmó que volverá a Lima.

La intérprete de "When We're High" ofrecerá un concierto, a cargo de Artes Perú, el próximo 24 de marzo, en los Domos Art. La cantante, de ascendencia italiana, presentará su quinto disco "Heart to Mouth" que cuenta con temas como "Girls go wild", "When I’m over you" y "Recovery".

Además, Laura Pergolizzi presentará su último single "Shaken", tema que profundiza en el drama de una ruptura amorosa. La artista llegará como parte de un tour que incluirá shows en el Festival Estereo Picnic (Colombia), Lollapalooza (Argentina y Chile), entre otros.

No todos tienen éxito en la industria de la música y el suyo es relativamente nuevo. Si bien LP (como prefiere que la llamen) lleva casi dos décadas de carrera, no fue hasta el lanzamiento del álbum "Lost on You" (2016) y el tema homónimo que el público empezó a prestarle atención. Ese año, se volvió la cuarta canción más 'shazameada' alrededor del mundo.

"Algunas personas ni siquiera consiguieron un contrato para un disco y se rindieron antes de que hicieran lo suyo. Eso me da tristeza", dijo a RPP Noticias cuando visitó Perú en el 2019. Su estatus de celebridad e s relativo dependiendo del país donde se encuentre, algo que disfruta. "La fama nunca ha sido algo por lo que luchar. Puede ser bueno y luego puedes pasar cierto punto", agregó.

LP, o Laura Pergolizzi, empezó su carrera componiendo temas para otras artistas como "Love will keep you all night" de Backstreet Boys, "Beautiful People" de Christina Aguilera y "Chers (Drink to that)" de Rihanna. En el 2009 inició su propia carrera como solista. El éxito llegó con "Lost on You", disco que alcanzó más de 500 millones de transmisiones.

MÁS INFORMACIÓN

Fecha: Martes 24 de marzo.

Lugar: Domos Art de la Costa Verde.

Entradas: A la venta desde el 12 de febrero en Teleticket.