Kiss: Después de 47 años de carrera, la veterana banda de rock anunció su adiós con la celebración de la gira "The End of the Road World Tour". Se tratará de la última vez que los fans peruanos podrán ver a Gene Simmons (bajo y voz), Paul Stanley (guitarra y voz), Eric Singer (batería y voz) y Tommy Thayer (guitarra). Fecha: 2 de mayo del 2020. Lugar: Arena 1 en la Costa Verde de San Miguel. Entradas: A la venta en Teleticket desde S/. 246 (preferencial).