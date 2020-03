Abraham Mateo teme que cancelen su concierto en Lima | Fuente: Instagram

Abraham Mateo está de paso por Lima para promocionar sus nuevos temas musicales, así como el próximo concierto que dará el 15 de mayo en Barranco Arena, por lo que el cantante teme que su evento se cancele debido al nuevo coronavirus, enfermedad declarada como pandemia global por la OMS.

El español expresó su preocupación por la posible cancelación del evento y aprovechó para llamar a la calma a sus fanáticos, pero sin dejar de tomar las precauciones para evitar la expansión del coronavirus.

“Espero que no (se cancele), ojala que no, Dios mío. Todo el mundo está súper alarmado con el coronavirus, y mi teoría es que tampoco hay que alarmarse de esta forma”, dijo el artista para diario El Popular.

“Es un virus que está dando muchos afectados como cualquier otra gripe. Quizá fue un problema el haber encontrado la cura tan tarde, porque es un flu (gripe)”, añadió Abraham Mateo, de 21 años.

El intérprete de “Loco enamorado” contó que también ha tomado algunas medidas durante sus viajes internacionales, como el uso de la mascarilla, para evitar el coronavirus.

“Yo he visto videos de gente que está colapsando los supermercados y se está alarmando la cosa de una forma increíble. Yo sí a la hora de hablar intento siempre protegerme en los aeropuertos. Me compré una mascarilla para cubrirme a mí y a mi madre, y vamos los dos así. Y la verdad que siempre me intento cuidar mucho”, precisó.





SOBRE LESLIE SHAW

Abraham Mateo habló de su amistad con la cantante peruana Leslie Shaw, con quien ha colaborado en un sencillo. El español contó que ha quedado con la cantante de “La faldita” para verse y salir por las calles de Lima.

“Soy muy colega de Leslie Shaw. Grabe con ella ‘contigo’, que creo que también está sonando mucho aquí. Y bueno, ella es una niña muy encantadora. Siempre que estoy por aquí, ella me escribe ‘oye, vamos a salir’ o lo que sea. Esta vez no me escribió, yo le escribí a ella, y veremos qué hacer”, señaló.