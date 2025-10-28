El fan más entusiasta: Cristian Castro disfrutó entre el público el concierto de Silvio Rodríguez en Lima

Cristian Castro y Silvio Rodríguez se reunieron en Lima el pasado 25 de octubre, luego del concierto que el cantautor cubano ofreció en Costa 21. El encuentro se produjo un día después de que el artista mexicano también se presentara en el mismo recinto como parte de su gira Hits Tour 2025.

El medio OnCuba News informó sobre este encuentro y relató en su crónica los detalles ocurridos tras bambalinas. Según el reporte, Cristian Castro se encontraba entre el público, atento y cantando todas sus canciones.

"Cuando el autor de Azul y Lloviendo estrellas supo que Silvio tocaría al día siguiente, no lo dudó: consiguió entradas y decidió quedarse en Lima para verlo en vivo", señala la publicación.

¿Qué ocurrió en el encuentro entre Cristian Castro y Silvio Rodríguez?

Finalizado el concierto, Cristian esperó a Silvio Rodríguez en los camerinos del Costa 21. El intérprete mexicano le agradeció por sus composiciones y por la experiencia de escucharlo en directo, pues lo considera un referente desde su adolescencia.

Ambos recordaron la ocasión en que coincidieron en La Habana, durante uno de los conciertos de "barrio del trovador".

Por si fuera poco, Silvio le obsequió un libro con una dedicatoria especial. Al recibirlo, Cristian Castro se fotografió muy conmovido.

"Lloró, como el fan que al fin ha alcanzado a su ídolo, aquel que lo ha acompañado toda la vida con sus canciones", agrega el medio cubano.

Coincidentemente, ambos continuarán con las presentaciones de sus respectivas giras en Colombia durante el fin de semana.