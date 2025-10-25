Últimas Noticias
Ingenio peruano: fanáticos abarrotaron acantilado de la Costa Verde para ver el concierto de Cristian Castro

Cristian Castro ofreció un concierto en Lima como parte de su gira Hits Tour 2025.
Cristian Castro ofreció un concierto en Lima como parte de su gira Hits Tour 2025. | Fuente: RPP
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Aquí te mostramos algunos videos de la experiencia vivida en la 'zona acantilado' durante el concierto de Cristian Castro en Lima.

El distrito limeño de San Miguel fue testigo de una escena singular la noche del viernes, 24 de octubre. El extenso puente peatonal John Lennon, cuyas rampas permiten el acceso a la Costa Verde, se llenó por completo de fanáticos del cantante mexicano Cristian Castro, quien ofreció un concierto repleto de éxitos en el multiespacio Costa 21.

Ante la alta demanda de entradas y la imposibilidad de muchos de adquirirlas, los fanáticos no se quedaron de brazos cruzados: decenas de personas se instalaron en los barandales y rampas del puente, formando una larga hilera humana para poder disfrutar, aunque sea de lejos, la música del intérprete de Azul.

La atmósfera en el puente convirtió el lugar en una especie de zona alterna gratuita del espectáculo, que muchos denominaron 'zona acantilado' o 'tribuna acantilado'. De hecho, algunos comerciantes aprovecharon la concentración de personas para ofrecer chicles, galletas y gaseosas, hasta panes con pollo, cervezas y souvenirs alusivos al artista.

La experiencia desde el acantilado durante el concierto de Cristian Castro en Lima

El público del puente vivió el concierto con la misma intensidad que quienes estaban dentro del Costa 21. Entre gritos, cánticos y aplausos, el sonido de la música resonaba entre los acantilados y el circuito de playas, opacando -incluso- el bullicio del tránsito y el ruido de sirenas y pitos de la policía.

Cabe mencionar que esta escena no es inédita en la zona. En anteriores espectáculos en el Costa 21, el puente John Lennon ha sido escenario de experiencias similares, donde los espectadores, a pesar de no contar con entrada, disfrutan del espectáculo con la misma energía que si estuvieran frente al escenario.

Cristian Castro en Lima
La atmósfera en el puente convirtió el lugar en una zona alterna gratuita del concierto. | Fuente: RPP
Cristian Castro en Lima
Cristian Castro en Lima interpretando en vivo el tema 'No podrás'. | Fuente: RPP

