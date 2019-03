Dee Snider cantó "Huevos con aceite" y causó furor en su concierto en Lima [VIDEO]

Dee Snider se metió a los peruanos al bolsillo con su "Huevos con aceite". | Fotógrafo: Mayra Zunini

Lo hizo de nuevo. Dee Snider, la voz de Twisted Sister, replicó en su show en Lima lo que ya habíamos visto solo a través de YouTube: cantar el clásico "We're not gonna take it" en español. "Huevos con aceite y limón" es la letra traducida popularmente por los latinoamericanos y el cantante no dejó la oportunidad de bromear.

El público asistente al C.C. Festiva se volvieron locos cuando, antes de empezar la canción, Dee Snider se dirigió a ellos usando algunas palabras en español. "Creo que ustedes la llaman algo así como... 'huevos con aceite'. ¿Sí o no?" dijo el músico. "¿Huevos con aceite? Sí, sí", repitió Snider ante los gritos del público.

Acto seguido, el furor se apoderó del público cantando "¡Huevos con aceite!". Mira el video:

Dee Snider presenta "Huevos con aceite", versión cómica en español del clásico "We're not gonna take it".

Dee Snider cantó sus mejores éxitos como solista, los más populares de Twisted Sister ─banda que se separó hace algunos años─ y demostró que todavía sigue vigente. "I am the Hurricane" y "Can't Stop Rock N' Roll" no faltaron en el repertorio.

A pesar de todo, el momento cumbre fue "We're not gonna take it". "¡Vamos a cantar huevos con aceite!", gritó el músico en el clímax de una noche solo para fanáticos del rock.