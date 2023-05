El Zar en Lima: "Somos muy amigos de Jaze y seguro colaboraremos con él en un futuro"

La banda argentina El Zar, conformada por Facundo Castaño y Pablo Giménez, regresa al Perú para dar un concierto el próximo 16 de junio. Prometen un show largo con los temas de 'Rio Hotel' y sus primeros sencillos.

A veces es necesario salir de casa para conectar y crear. Los argentinos Facundo Castaño y Pablo Giménez lo consideraron necesario para crear la música de El Zar, banda que formaron en el 2014, en la que experimentan con el pop y la electrónica. El dúo cuenta con varios sencillos, dos álbumes y un EP que tras la pandemia los puso en el mapa de los amantes del indie. El tema ‘La declaración’ es de los más sonados en sus plataformas y una invitación para bailar lento y cantarle al amor.

El verano pasado, El Zar se animó a dejar atrás el ruido y las distracciones de la ciudad de Buenos Aires para instalarse en las playas de Rio de Janeiro y así crear ‘Rio Hotel’, su tercer álbum que cuenta con once canciones, y la razón de su gira por Uruguay, Chile y Perú.

Sobre su música, la escena musical en Argentina y sus ánimos de colaborar con otros artistas latinoamericanos, RPP Noticias conversó con Castaño, vocalista de la banda.

¿Cómo te sientes a puertas de iniciar una gira por Latinoamérica?

Bien muy bien, muy contentos. Estamos ya muy próximos: en dos semanas arranca en Uruguay, después en Chile y por último en Perú. Será nuestra segunda vez [en Lima] y estamos muy emocionados.

El año pasado se presentaron en el festival Perú Central, en Huancayo. ¿Cómo fue esta experiencia y el recibimiento del público peruano?

Fue una sorpresa hermosa. El año pasado, Perú nos sorprendió muchísimo. Encontramos que mucha gente escuchaba nuestra música, mucha gente nos contaba historias y nos decían cómo nuestra música los había acompañado en pandemia. Y eso fue muy emocionante para nosotros.

Esta gira es de nuestros primeros viajes afuera. A México hemos ido muchas veces, pero recibir el apoyo de países hermanos es muy gratificante. Dijimos ‘tenemos que ir mínimo dos veces al año a Perú’. Nos quedamos muy contentos y dijimos ‘wow, hay mucha gente acá que nos escucha’.

Ustedes llegan con ‘Rio Hotel’, nuevo disco que fue grabado en Río de Janeiro. ¿Es necesario salir de casa para buscar inspiración y crear?

En nuestro caso, sí. Estamos con mucho trabajo generalmente cuando estamos en Buenos Aires. Trabajamos, tocamos y producimos. De repente sale un proyecto o participación para otros artistas. Encontrar ese momento en el que nos vamos a otro lugar a estar avocados a hacer canciones nuevas nos funciona muy bien. Lo hemos puesto en práctica desde nuestro disco del 2020 y fue muy efectivo. Nos funciona mucho desconectar la cabeza y estar avocados componiendo.

¿Es un arraigo de la pandemia el hecho de aislarse?

Tiene algo. A mí siempre, por mi parte, me fue muy necesario desconectarme de la ciudad. Me distraigo mucho. Irme y estar solo con la guitarra o solo con el piano, me ayuda mucho. Me es una herramienta hermosa y más estar en Río que es muy hermoso. Me gusta ir a la montaña y a la playa también. Queremos hacer una escapada en Lima, quizá ir a la playa a ver si salen algunas canciones allá.

Al momento de crear música para El Zar, ¿cómo es la dinámica con Pablo?

La verdad que se da de una manera bastante natural. Trabajamos desde hace bastantes años juntos. Entonces, se da algo como: muchas veces yo llevo una idea y la empezamos a laburar o al revés. Las ideas salen de alguno de los dos, se van formando y al final quedan las canciones.

En ‘Rio Hotel’ contamos con la colaboración de varios amigos con los que nos sentamos a componer. Fue muy lindo y gratificante porque está bueno inspirarse y hacer discos y canciones colaborativas. Hace que las canciones crezcan mucho.

Hablando de las canciones colaborativas, ustedes se han presentado hace poco en el Gran Rex y fue sold out. Invitaron a Zoe Gotusso y Bandalos Chinos para cantar juntos. ¿Cómo es este trabajo colaborativo con artistas argentinos? ¿Hay espacio para todos en la escena?

Sí, por suerte contamos con la participación de ellos. Son muy amigos nuestros. Creo que antes de colegas, somos amigos. Eso es muy importante. Creo que la escena en Argentina está muy abierta a todos los géneros y todos los artistas. Antes, quizá, años anteriores, no nuestras generaciones, sino años atrás, había competencia en la escena. Eso no pasa ahora.

Toda la música argentina es exponente muy importante en Latinoamérica […]. En este disco contamos con la participación de Santi Celli, que también compuso y es un cantante muy bueno. También con Lola Aguirre de Perota Chingó. Es lindo generar ese encuentro en el que se hacen canciones, después se ve para qué son y se define para qué lugar van.

¿Se animarían a incursionar en trap u otros géneros?

Recontra. Tenemos algunas ideas. No particularmente una canción nuestra siendo trap o siendo urbano. Nos gustaría experimentar, pero no nos sale hacer canciones de ese tipo. Tenemos ganas y unas ideas de participaciones de canciones más ‘souleras’, más R&B en las que sí queremos que cuente con la participación de artistas más urbanos. Y sí, de hecho, hay uno de Perú que admiramos y queremos mucho y seguro se suma en un futuro.

¿Nos puedes adelantar quién es?

Somos muy amigos de Jaze, seguramente en algún momento salga algo con él. Es un colega que admiramos y queremos mucho. Siempre estamos conversando y seguro por ahí sale algo. Seguro se da para el próximo disco.

En su cuenta de Spotify anuncian novedades para El Zar, ¿de qué se trata?

Se viene, en Julio, el lanzamiento de una especie de reversiones de Rio Hotel. Queremos sacar los temas que teníamos pendiente. Unas grabaciones que estábamos dándole forma.

Por último, ¿qué expectativas tienen del concierto? ¿Qué pueden esperar los fanáticos peruanos?

Vamos a presentar Rio Hotel. Va a ser un show largo. Haremos un repaso por toda nuestra discografía. Estamos muy entusiasmados de ir para allá. Llevamos todo el show. Tenemos ganas de que sea una experiencia muy grata. Estamos muy sorprendidos y felices de ir. Nos agarra esa cosa de querer romperla y también de querer estar allá.

El DATO.

El Zar se presentará en Lima el 16 de junio, en el C.C. Teatro Leguía.