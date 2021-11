Grupo 5 ofrecerá concierto gratuito "Elmer Vive 2021" en honor al fallecido fundador de la orquesta de cumbia. | Fuente: Facebook

La orquesta de cumbia monsefuana Grupo 5 ya tiene todo listo para una nueva edición de su popular "Elmer Vive 2021", concierto que realizan en homenaje al fundador de la agrupación norteña, Elmer Yaipén Uypán.

Esta vez y con motivo de la pandemia por la COVID-19, este año la agrupación ha decidido brindar un show virtual para que este imperdible espectáculo llegue a todos sus fieles seguidores.

Cabe señalar que todos los meses de noviembre, Elmer, Andy y Christian Yaipén ofrecen este concierto totalmente gratis y con lo mejor de su repertorio por lo que este 2021 no será la excepción ya que ellos tienen preparado un nuevo tema en tributo a su fallecido padre.

El evento será este martes 9 de noviembre a las 8 de la noche. “Queridos seguidores, los invitamos con todo cariño a disfrutar de "ELMER VIVE 2021", homenaje a nuestro padre y fundador del Grupo 5. ¡Completamente gratis por nuestro canal oficial de Facebook!”, escribieron en la cuenta oficial de la orquesta para anunciar el evento.

El evento "Elmer Vive 2021" será este martes 9 de noviembre a las 8 de la noche y para verlo solo debes ingresar al fanpage oficial de Grupo 5. | Fuente: Facebook

Durante el show, no faltarán temas como “Cambio mi corazón”, “Parranda La Negrita”, “Apostemos que me caso” y los clásicos “Motor y motivo” y “El teléfono”, grandes éxitos de Grupo 5 que son los más bailados por los fanáticos de la cumbia.



Grupo 5 incursiona en la salsa

El Grupo 5 y César Vega colaboraron en un nuevo tema titulado “Mi buen amor”, el cual se lanzó hace unos meses en YouTube. La conocida orquesta de cumbia de Monsefú demostró su versatilidad al participar en una canción de salsa, producida durante el confinamiento social.

Cabe destacar que Christian Yaipén reveló que la exitosa agrupación de cumbia y Vega se conocieron por medio del reconocido Tony Succar, productor peruano ganador del Grammy Latino. Los arreglos del tema fueron trabajados por Erick Peralta, en San Francisco, Estados Unidos.

