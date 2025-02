Empezó su carrera en Berlín y ahora llevará su electrónica por todo Latinoamérica: Sofía Kourtesis abrirá los conciertos de Rüfüs du Sol

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“En mi vida las cosas siempre se han dado al revés”, reflexiona Sofía Kourtesis, Dj y productora peruana que empezó su carrera en Europa, llegó a Estados Unidos y ahora se presenta en Latinoamérica. Su electrónica transita entre la luz y la oscuridad: crea del encuentro con el otro, retrata experiencias personales (como escribir una canción sobre el desamor en la era del ‘ghosting’), registra las luchas de sus familiares y abraza la esperanza por compartir con quienes más quiere.

Sofía Kourtesis se enamora con cada ‘beat’ y eso ha quedado registrado en su primer EP, Fresia Magdalena (2021), su disco Madres (2023), considerado Mejor Nueva Música por Pitchfork, y en todas las colaboraciones que ha lanzado junto a Pet Shop Boys, Jungle, Aurora, Manu Chao y Dj Koze, por mencionar solo algunas.

La oportunidad de seguir creando junto a otros artistas se dio el año pasado. Fue escogida por los australianos Rüfüs du Sol para abrir todos sus conciertos en Latinoamérica. ¿Cómo se dio la posibilidad? Le consultamos. “Ellos mismos me contactaron. Me pidieron que les escribiera una canción y, en ese momento, yo estaba muy saturada con la promoción del álbum y escribiendo nuevo material. Entonces, lo moví para este año. El manager de la banda me dijo que eran fans de mi música y que sería un honor para ellos y yo le dije: ‘un honor será para mí’”, reveló la artista y agregó que está emocionada porque admira su música y a ellos como seres humanos.

El concierto en Lima será el próximo 19 de marzo, en Costa 21. Y, tan solo unos días después, el 29 de marzo, la productora peruana debutará en el escenario de Estereo Picnic, en Colombia.

Sofía Kourtesis se ha presentado en Glastonbury y Tomorrowland. | Fuente: Instagram @sofiakourtesis

¿Cómo es el formato híbrido de Kourtesis para bailar sin parar?

La productora peruana ofrece un repertorio musical que, muchas veces, incluye su voz. Se para frente a los sintetizadores, mezcla melodías y canta sus canciones. “Yo improviso mucho en mis sets. Cuando pongo una canción mía, aunque no me salga la voz, me parece un poco ridículo no cantarla. Trato de humanizar mis conciertos, trato de estar presente y darles todo. Más corazón y menos perfección”, expresa.

Esto va en línea con cómo la artista prefiere disfrutar de un concierto. “Tienes que gozar. Tomar fotos es bonito, pero no todo el tiempo porque ¿cómo vas a tratar de respirar la música? Toma una foto o dos, pero no durante todo el concierto. Tienes que vivir el momento porque no sabes cuánto tiempo te queda en esta vida”, sostiene y añade que cada concierto es una experiencia única. “Se trata de un momento de plena gratitud. Es como enamorarte de las personas que invierten tiempo de su vida para venir a escucharte. Me siento muy honrada y agradecida por la posición en la que estoy. Cada concierto es una bendición y es bonito ver caras nuevas”, comenta.

Y Sofía Kourtesis tiene experiencia en conciertos: se presentó en Glastonbury y Tomorrowland, festivales importantes en el globo. ¿Esto le dio la exposición necesaria para seguir creciendo? “Glastonbury es arte, es el festival más importante del mundo. Tomorrowland también me abrió puertas”, recalca la productora que está feliz de que en el Perú se apueste por la música electrónica. “Se me abre el corazón y espero que las personas lo apoyen y lo acepten bien”, finaliza.